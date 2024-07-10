Ход рублём: Что произойдёт с курсом доллара на следующей неделе 10 июля будут обнародованы данные статистики, которые повлияют на дальнейший вектор развития курса рубля. Экономисты сделали анонс основных событий, от которых будет зависеть стоимость валюты на следующей неделе. Каким будет курс доллара, евро и юаня к рублю? 9 июля, 21:11 Экономисты рассказали, каким будет курс рубля на следующей неделе. Обложка © Life.ru

Ключевое событие, которое может существенно повлиять на решение Центрального банка по процентной ставке и дальнейшему курсу денежно-кредитной политики регулятора, произойдёт уже 10 июля. Выйдут данные по потребительским ценам за июнь. Такой анонс сделал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— Если динамика на рост показателя продолжится, а пока прогноз в перерасчёте на год составляет 8,6% против 8,3% месяцем ранее, то есть достаточно большая вероятность повышения учётной ставки ЦБ на заседании 26 июля. Тут также основной интерес будут представлять цифры. На сколько базисных пунктов поднимут ставку и какие прогнозы дадут по инфляции? Для поддержки отечественной валюты требуется "ястребиный" ответ от регулятора — с поднятием ставки выше ожиданий рынка. Сейчас она составляет 100 базисных пунктов. В таком случае это может оказать существенную поддержку рублю, хотя бы в краткосрочной перспективе, — пояснил Олег Калманович.

Он отметил, что если же брать причины текущего снижения национальной валюты, то тут всё больше начинает сказываться смягчение требований об обязательной продаже валютной выручки экспортёрам. Такое решение было принято правительством 20 июня. И именно в этот день на графике доллар – рубль американская валюта совершила стремительное движение наверх, укрепившись почти на семь рублей.

— На днях курсы юаня, доллара и евро технично достали верхних границ своих боковиков: 11,5–12, 84–89, 90–95 соответственно. Сейчас ход за рублём. По нашим оценкам, вероятность восстановления курса рубля перевешивает. В целом сильно вниз инвалюты уже не идут, как было в июне на фоне санкций США. Продажи валюты по бюджетному правилу сокращены в три раза, а лимиты возврата выручки из-за рубежа срезаны с 80 до 60%. Также не просматривается вариант с сильным падением рубля, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Он считает, что Центробанк продолжит держать ключевую ставку высокой. Есть вероятность, что она вырастет после заседания 26 июля. При этом нормативы репатриации выручки экспортёров достаточны для удовлетворения спроса на валюту без значительных скачков курса рубля. До конца июля вероятно небольшое укрепление рубля.

В начале следующей недели рубль может испытать определённое давление. Основные факторы, которые стоит учитывать: ситуация в мире остаётся напряжённой, а геополитическая неопределённость продолжает влиять на российский рынок. Кроме того, цена на нефть — ключевой фактор для российской экономики — пока не демонстрирует устойчивой динамики. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

По его прогнозам, на рынке ожидается умеренное ослабление рубля в начале следующей недели, но с потенциалом на улучшение в середине недели, если появятся позитивные новости.

— Сейчас курс держится ровно на тех уровнях, которые нужны бюджету и Минфину. За поддержание курса в нужном диапазоне с корректными движениями вверх и вниз отвечает ЦБ, который, к слову, ориентируется по технике. А технический анализ говорит о том, что в ближайшее время ждать скачков вверх или вниз с очень большой вероятностью не стоит. Соответственно, рубль будет дальше оставаться в текущем диапазоне — 87–90 за доллар или около 12 за юань. Если говорить про евро, то и здесь диапазон будет плюс-минус равным текущим значениям — 95–98 рублей, — финансовый эксперт, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

К концу этой недели завершится формирование дивидендных выплат в крупнейших российских компаниях. В США планируется публикация данных по безработице, которая, скорее всего, не окажет влияния на ключевую ставку ФРС США. Выход ежемесячных обзоров ОПЕК и МЭА с оценкой и прогнозом мирового рынка нефти в 2024–2025 годах может повысить либо понизить курс нефти на мировых рынках, что может ослабить либо укрепить рубль в среднесрочной перспективе. Вышеуказанные факторы и ожидаемые события не позволят национальной валюте укрепиться на будущей неделе. Рынки между тем ждут дальнейшего ослабления рубля. К концу следующей недели на межбанковском рынке курс доллара может достичь уровня 90–91 рубль за доллар, курс евро — 96–98 рублей за евро. Такой прогноз сделал руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.

— Самым значимым событием окажется решение ЕЦБ по процентным ставкам. Мы ожидаем, что ЕЦБ сохранит процентные ставки на том же уровне и пока не будет рисковать, снижая ещё раз процентные ставки. Для евро такое решение может стать позитивом, что краткосрочно может укрепить его курс по отношению к рублю. Но в конце следующей недели начинается налоговый период, что традиционно снижает спрос на валюту и повышает спрос на рубли. В целом мы ожидаем доллар на следующей неделе в коридоре 87,5–89 рублей, евро — 93–97,5, юань — 11,9–12,2, — рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Что касается этой недели, то на валютном рынке ожидается продолжение стабилизации котировок доллара, евро, юаня ниже 90, 96, 12,25 рубля соответственно. В среду инвесторы ожидают выхода данных по инфляции в России за июнь, в пятницу Росстат предоставит цифры сальдо торгового баланса страны за май. Об этом рассказал руководитель отдела исследований и инвестиционных стратегий "Альфа-Форекса" Спартак Соболев.

По его словам, оба отчёта закладывают в курс рубля позитивный фундамент в период июльской сессии. Есть возможности для укрепления. К началу следующей недели курс может дойти до 83 рублей за доллар, 90 рублей за евро и 11,40 рубля за юань.

Авторы Нина Важдаева