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Приближаются перемены на рынке аренды недвижимости: Как изменятся цены на разные типы жилья

Спрос на аренду растёт, а цены пошли вверх. Что происходит на рынке недвижимости, какие квартиры будут дорожать быстрее, а какие можно снять с максимальной выгодой?

8 июля, 21:11
Цены на аренду квартир будут меняться. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gpointstudio

Цены на аренду квартир будут меняться. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gpointstudio

Что случилось на рынке аренды в первой половине июля

В июне по сравнению с маем все типы квартир немного подорожали. Главная причина положительной динамики — традиционный сезонный фактор. Так, долгосрочная аренда студий в Москве за месяц подорожала на 0,9% — до 60 500 рублей. В сегменте однокомнатных квартир положительная динамика минимальна — 0,2%. В среднем снять однушку в столице можно за 58 400 рублей. Двухкомнатные квартиры по сравнению с маем выросли в цене на 3,9% — до 83 900 рублей, трёхкомнатные подорожали на 4,4%, достигнув отметки 135 700 рублей. Такие цифры привёл руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.

При этом, по его словам, темпы роста цен в большинстве форматов находятся в пределах нормы. Увеличение арендных ставок в середине лета — закономерная тенденция, связанная с возросшей активностью спроса.

— Уже с начала июля часть собственников и будущих жильцов возвращаются из отпусков. Также в город приезжают абитуриенты и студенты, которые не планируют жить в общежитии, а хотят найти съёмную квартиру на период учебного года. Ещё одна категория арендаторов — специалисты из других регионов, которые приезжают в Москву перед сезоном активного найма и тоже находятся в поисках съёмного жилья, пояснил Роман Жуков.

На вторичном рынке купить квартиру недорого станет легче: как снизить цену
На вторичном рынке купить квартиру недорого станет легче: как снизить цену

Где можно снять самые дешёвые квартиры

Рост спроса и положительная ценовая динамика всегда отмечаются на рынке во второй половине лета и начале сентября. Однако это не значит, что найти квартиру с меньшим бюджетом нельзя или необходимо отложить поиск до окончания активного сезона. Как показывает практика, подобрать недорогую и при этом комфортную квартиру можно даже в сезон повышенной активности.

Во-первых, чтобы сэкономить на аренде, но при этом не отказывать себе в удобствах, можно рассмотреть более отдалённые от центра районы. Зачастую в зависимости от локации цены двух квартир, аналогичных по всем прочим параметрам (класс дома, количество комнат, площадь, наличие ремонта, обстановка мебелью или техникой и т.д.), могут отличаться в два-три раза.

— Более бюджетной локацией может стать как один из спальных районов Старой Москвы, так и, например, Новая Москва. Сейчас здесь ведётся активная застройка и в экспозицию выходит большой объём квартир. При этом инфраструктура округа и транспортная сеть постоянно развиваются. Также с целью экономии мы рекомендуем рассмотреть аренду квартиры в доме старого жилого фонда. Часто такие лоты не уступают новостройкам и даже имеют ряд дополнительных преимуществ: сформировавшееся окружение, доступность парковки, наличие рядом городских зелёных зон (парки, скверы, бульвары) для прогулок и отдыха, добавил Роман Жуков.

Дешевле снять квартиру в старом фонде. Фото © ТАСС / Марина Круглякова

Дешевле снять квартиру в старом фонде. Фото © ТАСС / Марина Круглякова

Что выгоднее — купить квартиру или снять в аренду

Сейчас на стоимость влияет высокая ставка по ипотеке и, как следствие, возросший ежемесячный платёж по ипотечному кредиту. Если ставить вопрос здесь и сейчас, то аренда в этой ситуации более выгодна, чем покупка квартиры в ипотеку. Так охарактеризовала ситуацию директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

— Выгоднее снимать квартиру, когда на руках имеется минимальный первоначальный взнос и когда мы понимаем, что арендный платёж за съёмное жильё может быть на порядок, а то и в разы меньше ипотечного платежа. Если же размер первоначального взноса большой и позволяет добавить с помощью ипотеки лишь небольшую сумму и речь идёт об ипотеке до трёх миллионов рублей, то в данной ситуации покупка может стать более выгодной. В частных случаях каждая отдельная семья принимает решение с учётом индивидуальной ситуации, — добавила она.

Начались перемены на рынке вторичной недвижимости: Какие квартиры подешевеют, а какие подорожают
Начались перемены на рынке вторичной недвижимости: Какие квартиры подешевеют, а какие подорожают

Как будут меняться цены на аренду квартир в разных сегментах жилья

В эконом-сегменте в Москве по-прежнему сохраняется дефицит самого востребованного дешёвого жилья. Оно активно вымывалось из продажи весь прошлый год и до сих пор не успевает накапливаться в экспозиции. Количество запросов существенно превышает число вакантных квартир. Об этом рассказала заместитель директора управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости" Оксана Полякова.

Активность на рынке поддерживается, в частности, за счёт ужесточения условий ипотечного кредитования. Некоторые потенциальные покупатели вынуждены отказаться от своих намерений и временно снять жильё с продажи. Также спрос подогревается теми, кто постарался успеть купить квартиры в новостройках до окончания программы льготной ипотеки. Они арендуют жилплощадь, пока ждут завершения строительства дома.

Арендное предложение пополняется медленно. Фото © ТАСС / Наталья Чернохатова

Арендное предложение пополняется медленно. Фото © ТАСС / Наталья Чернохатова

— Арендное предложение пополняется медленно. Многие квартиранты продлевают договоры найма из экономии и опасения, что не удастся подобрать адекватную по цене альтернативу. Эти объекты не выходят на рынок. Кроме того, пока мы не видим массового выхода в аренду квартир, купленных в период ажиотажного спроса на первичном и вторичном рынках в 2023 году. Сейчас арендные ставки на массовом рынке практически не меняются. Колебания средних цен можно назвать условными. После значительного подорожания в 2023 году наймодатели не поднимают стоимость, — добавила Оксана Полякова.

В августе, по её словам, возможен новый виток роста цен. Традиционно в это время активность на рынке растёт. И, если необходимо снять жильё, лучше делать это сейчас, так как ближе к августу вариантов будет меньше и цены, вероятно, повысятся ещё в случае роста спроса.

— Обычно высокий сезон на рынке найма длится до октября –ноября. В этом году прогнозировать сложно. Затишья со стороны нанимателей не было ни зимой, ни весной, ни в июне. Пока объём арендного предложения не восстановится, пока ипотечные ставки не снизятся, количество арендаторов будет больше, чем свободных квартир, пояснила Оксана Полякова.

Сколько стоит аренда дома

На стоимость аренды как домов, так и квартир влияют три фактора: стоимость, площадь, инфраструктура — самого объекта (ремонт, мебель, техника) и локации.

— Если говорить о загородной аренде, то в приоритете останутся дома с инфраструктурой участка — бассейном, баней. В августе поплавать в пруду можно уже не всегда, а в бассейне с подогревом — пожалуйста. Спрос на "комфортные" арендные лоты в ИЖС будет подогреваться продолжением сезона отпусков. Далее аренда в загородном сегменте будет традиционно и сезонно снижаться в стоимости и переориентироваться на посуточную систему. А аренда ликвидных квартир получит сезонные плюс 15–20% к стоимости за месяц. Пик спроса ожидается к сентябрю, рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Спрос на аренду домов растёт, что привело к повышению цен. Стоимость аренды сейчас определяется несколькими факторами. Возникает вопрос: стоит ли снимать недвижимость в данный момент или лучше подождать? Ситуация на рынке аренды в целом благоприятная, хотя цены, вероятно, станут более привлекательными в сентябре, когда закончится дачный сезон и многие вернутся в город. Такое мнение высказал генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

В разных секторах рынка цены на аренду существенно различаются. Например, аренда долгосрочного жилья начинается от 60 000 рублей в месяц. Коттеджи стоят от 100 000, комфортные дома — от 150 000 до 200 000, бизнес-класс — от 300 000, а элитная недвижимость — от 500 000 до 1 000 000 и выше. Из-за ограниченного предложения цены остаются высокими.

— Если вы планируете длительную аренду, оптимальное время для заключения договора — октябрь – ноябрь. Существуют локации, где цены практически не падают, например Репино. Там аренда составляет в среднем 350 000 в месяц, что за год выходит около 4 000 000 рублей. Те, кто живёт в арендованных домах уже несколько лет, задумываются о покупке собственного жилья, так как за шесть-семь лет арендных платежей можно было бы накопить на покупку, рассказал Виктор Лукин.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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