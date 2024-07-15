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Несколько видов квартир на вторичном рынке подешевеют быстрее: Что происходит с ценами

В середине июля рынок вторичной недвижимости стал приходить в равновесие. При этом некоторые квартиры становятся более доступными. Что происходит с ценообразованием в разных сегментах вторичного жилья и где искать квартиру дешевле?

14 июля, 21:15
На вторичном рынке подорожает несколько видов квартир. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shcherbakov Ilya

На вторичном рынке подорожает несколько видов квартир. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shcherbakov Ilya

Где продают самые дешёвые квартиры и как их купить

Медианная стоимость квадратного метра вторичных квартир в столице (с учётом Старой и Новой Москвы) в конце июня составила около 333 000 рублей. Медианная полная стоимость жилья от собственника в первый месяц лета достигала порядка 17 млн рублей. При этом найти подходящий вариант готовой квартиры можно и по значительно меньшей цене. Так охарактеризовал обстановку на рынке вторичной недвижимости коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.

— Например, при поиске более бюджетной недвижимости можно рассмотреть отдалённые районы столицы, в том числе Новую Москву. Там стоимость квадрата ниже. В июне средняя цена в округе находилась на отметке около 207 000 рублей, а медианная полная стоимость — 9,9 млн рублей, пояснил он.

Цены могут различаться даже в рамках одного района. Например, дальше от метро жильё может стоить дешевле. Но в целом смена района может позволить сэкономить. Например, трёхкомнатную квартиру площадью порядка 70 квадратных метров в старом доме у метро "Сухаревская" можно купить примерно за 25 млн. Для сравнения: сталинка у метро "Текстильщики" будет стоить порядка 17 млн. Качество жилья будет примерно одинаковым. При этом от "Текстильщиков" до центра ехать на метро всего 10 минут.

Ещё один вариант — это поискать жильё меньшей площади. Например, в Москве в районах между МКАД и Третьим транспортным кольцом большую часть предложения жилья обычно составляют дома брежневских времён. Это постройки 1970-х годов. Площадь трёхкомнатных квартир там составляет порядка 55–70 квадратных метров. При этом есть лифт, а нередко и два лифта, включая грузовой. Это выгодно отличает их от пятиэтажных сталинок и хрущёвок. Стоимость такой недвижимости меньше, чем в сталинках. Цены составляют около 13–15 млн.

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Ещё немного дешевле можно купить трёхкомнатную хрущёвку. Площадь их начинается от 48 квадратных метров. Это меньше, чем у многих однокомнатных квартир, но значительной части покупателей важнее иметь отдельное пространство для всех членов семьи.

Стоимость однокомнатных квартир в старом фонде начинается от 8–9 млн. Большое значение имеют район, тип дома и планировка. Чем больше квартира по площади, тем она дороже.

По данным "Авито Недвижимости", во втором квартале 2024 года по сравнению с первым средняя стоимость вторичного жилья на платформе по России в целом не изменилась и составила 7,3 млн рублей за объект. При этом средняя цена одно- и двухкомнатных квартир за три месяца немного снизилась — на 1% в каждом сегменте. Среди крупных городов наиболее заметное снижение стоимости за квартал наблюдалось в Ярославле (-2%), Самаре (-1,5%), Ставрополе (-1,4%), Брянске (-1,3%), Саратове, Омске и Кирове (-1,2% в каждом городе).

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке во втором квартале составила 132 тыс. руб. (+0,32% к I кварталу 2024 года). Дешевле всего квадратный метр стоил в Брянске (79 тысяч рублей), Ульяновске и Ижевске (по 83 тысячи рублей), Рязани (91 тысяча рублей), Ярославле (92 тысячи рублей) и Кирове (93 тысячи рублей).

Какие квартиры будут дешеветь в ближайшее время

Цены на рынке готового жилья стагнируют. Сейчас не видно ни резкого роста, ни падения стоимости, а также явных предпосылок к кардинальным изменениям. На этот момент обратил внимание Евгений Белокуров.

— Мы предполагаем, что снижение цены может точечно коснуться отдельных лотов и локаций, а не станет глобальным массовым трендом. Так, сокращение стоимости возможно для наименее ликвидных квартир: лотов на первом этаже, без ремонта, с неудачным видом из окна, например на козырёк подъезда, объектов старого жилого фонда, а также квартир в районах с перенасыщенным предложением — локациях, где ведётся наиболее массовая застройка, — добавил Евгений Белокуров.

По его словам, рассчитывать на более низкую стоимость можно и в других случаях. Например, если собственник спешит с продажей квартиры в силу каких-либо личных обстоятельств: пополнения в семействе, при появлении планов на приобретение новой квартиры взамен старой, из-за переезда в другой район или город. Или он уже давно реализует недвижимость и хочет наконец завершить процесс. В таких ситуациях продавцы охотно идут на торг и готовы предлагать не только стандартный дисконт 2–5%, но и более существенные скидки, которые иногда достигают 20–25%.

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Однако важно понимать, что далеко не все собственники торопятся с продажей. Также не все продают старую недвижимость, чтобы купить новую. В ситуации с этой категорией продавцов если рынок будет давить на собственника, то он вряд ли снизит цену. Вероятно, продавец просто снимет предложение с экспозиции и подождёт более благоприятных для себя условий.

— Мы не ожидаем, что квартиры на вторичном рынке будут заметно снижаться в цене. Вероятно, в условиях отмены массовой льготной ипотеки часть спроса из новостроек перетечёт во вторичный сегмент за счёт более низкой стоимости метра и возможности заехать в квартиру сразу после покупки, что удержит старый фонд от дальнейшего снижения цен, рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Ерёмкин.

Квартиры, находящиеся в отдалённых районах, особенно без удобного доступа к общественному транспорту, будут дешеветь быстрее. Такие объекты менее привлекательны для покупателей, что делает их более уязвимыми к снижению цен. Жильё, расположенное рядом с промышленными зонами или в районах с плохой экологией, также теряет в цене. Квартиры в домах старого жилого фонда, требующих капитального ремонта, будут терять в цене быстрее. Особенно это касается домов, построенных до 1990 года и не попавших под реновацию. Об этом рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Экономкласс наиболее чувствителен к изменениям в экономике и ипотечным ставкам. Увеличение ставок по ипотеке и урезание льготных программ приводят к снижению спроса на такие квартиры, что, в свою очередь, ведёт к снижению цен. В районах с высоким объёмом нового строительства цены могут снижаться из-за большого предложения. В старых же районах, где жильё требует капитального ремонта, можно найти квартиры по более низким ценам. Некоторые застройщики продают квартиры на вторичном рынке по сниженным ценам, чтобы быстро вернуть вложенные средства, добавил он.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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