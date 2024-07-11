Банки делают переоценку: Что делать, если отказали в ипотеке или пересмотрели условия выдачи кредита В начале июля очень много проблем стало возникать при получении ипотеки. После закрытия льготных программ ряд банков пересматривает ставки по уже предодобренным кредитам. Отказов в выдаче ипотеки тоже стало больше. Участники рынка рассказали, что делать заёмщикам. 10 июля, 21:35 Оформить ипотеку стало сложнее. Обложка © ТАСС / Коньков Сергей

Почему банк может пересмотреть условия по уже предодобренным кредитам

На текущий момент в связи с отменой льготных программ банки предлагают клиентам, которые не успели провести сделку до 1 июля 2024 года, пересмотреть по стандартным ставкам предодобренные решения. Об этом рассказала эксперт по ипотечному кредитованию ИНКОМ-Недвижимости Елена Санникова.

Поскольку сейчас средняя рыночная ставка по ипотеке 20%, при пересмотре решения банк может отказать клиенту. Причиной становится нехватка дохода, так как ежемесячные платежи по рыночной ставке в 2,5–3 раза больше, чем по ставкам льготных программ.

— Клиентам в этом случае необходимо либо уменьшить сумму запрашиваемого кредита, либо привлечь созаёмщика с доходом, — пояснила Елена Санникова.

Не всегда банк отказывает в выдаче кредита. Он может, например, снизить одобренную сумму. Для того чтобы составить хотя бы примерный прогноз по одобрению, необходимо перед подачей заявки проанализировать кредитную историю. Например, уменьшают кредитный рейтинг микрозаймы и небольшие рассрочки. На это обратил внимание основатель агентства SOKOLNIKOV Estate Артур Сокольников.

— Не все банки пересматривают условия по уже одобренным кредитам, но некоторые банки действительно это, к сожалению, делают. Можно писать по этому поводу в Центробанк или ФАС, это тоже даёт эффект. В 2022 году, когда один из известных банков массово поменял в одностороннем порядке ставку по уже одобренным ипотекам и клиенты стали массово жаловаться на это решение, банк оперативно изменил свою позицию и выдал ипотеки на ранее одобренных условиях, — прокомментировал ситуацию руководитель отдела продаж компании VIRA Лев Нагорняк.

Какие ещё проблемы могут возникнуть при получении ипотеки и как их решить

Проблемы при получении ипотеки могут быть связаны с недостаточной кредитной историей, невысоким уровнем дохода, нехваткой первоначального взноса и другими факторами. Для их решения рекомендуется улучшить кредитную историю, повысить доходы, а также найти дополнительные источники финансирования. Об этом рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Татьяна Боева.

— К нам, бывает, обращаются люди, которые не трудоустроены вообще. То есть они имеют незадекларированный доход, не платят налоги, и вот у них сейчас нет шансов взять ипотеку. К самозанятым это не относится. Если они показывают свой доход, достаточный для погашения ипотеки, то отказов нет. Просто по ставке 20–22% гораздо меньше людей проходят по доходу — не хватает, большой платеж. Но сейчас семейная ипотека всех спасёт. Там отказов не предвидится, — отметила начальник отдела ипотечного сопровождения ГК "Отрада" Ольга Егорова.

Для того чтобы перестраховаться, нужно подать заявку на ипотеку в несколько банков. Лучше всего это сделать через застройщика, так как он взаимодействует со всем пулом ведущих банков. Можно столкнуться и с такими проблемами, как неожиданный перенос или отмена сделки в связи с окончанием лимитов у банков. Здесь единственное решение — получать одобрение у застройщика. Такую рекомендацию дал руководитель отдела ипотечного кредитования "Главстрой-недвижимость" Вадим Бутин.

— Для тех, кто не может подтвердить зарплату справкой 2-НДФЛ, необходимо у работодателя запросить справку по форме банка либо предоставить выписки по счетам или декларации, — отметил директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

Тем, кто не успел купить квартиру с помощью льготной ипотеки, целесообразно посмотреть, что предложат банки и девелоперы ей на смену. Это обязательно произойдёт уже в июле. Банки не меньше девелоперов заинтересованы в сохранении темпов выдачи ипотечных кредитов. Такое мнение высказал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101" Рустам Азизов.

— При текущем уровне процента и сохраняющихся высоких ценах на недвижимость в большинстве регионов рыночная ипотека становится для заёмщиков фактически недоступной. Тем же, чей уровень дохода позволяет обслуживать такой кредит, нужно быть готовыми к тому, что переплата по нему будет колоссальной. Поэтому прибегать к такой ипотеке разумно, только если есть понимание, что её получится закрыть быстро — например, за счёт продажи старой квартиры, — рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Альтернативным вариантом, если покупателю попался выгодный объект и он готов к существенной переплате, может быть рефинансирование ипотеки, когда ставки на рынке начнут снижаться. Но сигналы регулятора указывают на то, что такая возможность появится не скоро.

Инна Солдатенкова обратила внимание, что перейти к циклу смягчения денежно-кредитной политики Центробанк, скорее всего, сможет не ранее 2025 года. Соответственно, возможности для коррекции банками ставок вниз появятся тогда же.

— Сейчас Центробанк готовится поднять ключевую ставку, что автоматически влечёт за собой повышение рыночных ставок по ипотечным кредитам. Сдерживающая политика ЦБ РФ в отношении к экономике обязательно влечёт за собой рекомендации к банкам по усилению макропруденциальных мер. Так как возрастают риски и снижается реальный доход заёмщика. Банки "страхуются" и предпочитают скорее "не дать" денег, чем потом иметь проблемы с реализацией объекта и предшествующей просрочкой по платежам, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева