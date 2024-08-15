С 1 сентября изменятся цены на стройматериалы: как снизить затраты на ремонт В строительных компаниях подсчитали, какие материалы подорожают больше всего с 1 сентября и как можно сократить затраты. Эксперты сделали неожиданные выводы. Что нужно учесть тем, кто начал строительство или собирается делать ремонт? 14 августа, 21:12 Магазины стройматериалов перепишут ценники с 1 сентября. Обложка © ТАСС / Сергей Ермохин

Какие ценники установят магазины стройматериалов с 1 сентября

Сейчас на стоимость стройматериалов влияет несколько противоречивых факторов. С одной стороны, осенью снизится интенсивность строительства загородных домов. Соответственно, спрос будет падать. С другой стороны, есть сложности с поставками.

— На данный момент мы наблюдаем повышение цен на строительные материалы от 5 до 15% в зависимости от региона, куда идут поставки. На них сильно влияет текущая волатильность рынка валют и удорожание доллара. Отчасти ситуацию спасает меньшая волатильность юаня. С 30 июля 2024 года он вырос с 11,86 до 12,02 рубля соответственно. Напомню, что большинство поставок материалов для сегментов стандарт и эконом именно из Китая, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

По его прогнозам, максимальное удорожание ожидает материалы сегмента премиум. А именно люксовую отделку и инженерию. Повышение будет как минимум в рамках роста курса доллара и евро — не менее 10%. Также ожидается рост цен на комплектующие для импортных станков и оборудования из стран ЕС. Их и сейчас сложно и дорого ввезти, будет ещё дороже и сложнее с учётом нарастания санкционного давления.

Всё это приведёт к ожидаемому росту цен на ИЖС от 5%. Иначе застройщики будут работать себе в убыток. А этого не произойдёт.

Если говорить об отделочных материалах — плитке, лакокрасочной продукции отечественного производства, то индексация цен, по мнению Максима Лазовского, будет не менее 6% в связи с ростом курса доллара. Произойдёт это потому, что, хотя материалы производятся в России, они на 60% состоят из импортных компонентов. Не коснётся удорожание только общестроительных материалов, таких как древесина и металл.

Как снизить затраты на стройматериалы

Снизить затраты на строительство возможно при помощи грамотной оптимизации — сократить площадь второстепенных помещений, отказаться от сверхбольшой площади остекления, уменьшить свесы кровли и пересмотреть материал фасадной отделки.

— Все эти преобразования никак не скажутся на качестве дома, но при этом позволят существенно сэкономить. Такие решения могут уменьшить стоимость дома на 300 и даже на 500 тысяч рублей, — пояснил руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Он добавил также, что оптимизация конструктива может существенно снизить затраты на строительство. Например, можно заменить LVL-брус на клееную тавровую балку, уменьшив безопорные пролёты. Однако такие изменения возможно реализовать только при помощи экспертизы профессионалов.

Вячеслав Котлов привёл в пример фасадную отделку. Тут можно использовать лиственничный планкен класса А, а можно применить и сосновый. Рыночная стоимость лиственницы сегодня — около 2500 рублей за единицу, а соснового планкена — около 1100 рублей за единицу. Экономия очевидна.

Если вы планируете покрывать фасад краской, то использовать лиственницу вовсе нет смысла. Аналогично можно поступить и со внутренней отделкой — отказаться от дорогого керамогранита в пользу бюджетного, а стены покрасить.

— Даже если в вашем дизайн-проекте планируются акцентные точки, их совершенно необязательно отделывать клинкером. Выделить зону можно с использованием краски другого цвета. Это сократит затраты на внутреннюю отделку примерно на четверть, — добавил Вячеслав Котлов.

Авторы Нина Важдаева