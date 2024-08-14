На следующей неделе наступит ключевой момент для курса валют: На какой уровень выйдет рубль На этой неделе курс доллара начал расти. На следующей на валютном рынке ждут несколько важных новостей, которые определят дальнейший вектор движения курса рубля. Сколько будет стоить валюта? 13 августа, 21:14 Экономисты сделали прогноз курса валют на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Почему вырос курс доллара в начале этой недели

После введения санкций на Мосбирже остановились торги долларом и евро. Эти объёмы перешли на внебиржевой рынок и пару с юанем. Торги с фьючерсом на Мосбирже проводятся, но объёмы небольшие.

— В итоге санкции защитили рубль от внешних факторов. Центральному банку стало проще балансировать курс, но это происходит за счёт низкой ликвидности и отсутствия интереса к рублю как к активу для трейдинга. Валютный рынок изолирован, и на ослабление рубля, которое началось на этой неделе, могло повлиять несколько факторов, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Снижению курса российской валюты способствовало восстановление более эффективной системы расчётов за импорт и экспорт, что может привести к росту спроса на доллары и евро. Идёт постепенный рост спроса на иностранную валюту, в том числе со стороны импортёров, адаптирующихся к новым санкционным условиям.

Среди факторов, которые способствовали снижению курса рубля, также ограниченное предложение валюты из-за ослабления нормы репатриации валютной выручки и сокращения экспорта под воздействием санкций и геополитики. Сказывается и усиление геополитической напряжённости.

— Факторами поддержки рубля выступают: продажа валюты из ФНБ, рост сальдо внешней торговли, жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ и обязательная продажа валютной выручки экспортёрами. Ожидается, что Центробанк на следующем заседании пойдёт ещё на одно повышение ставки, — добавил Владислав Антонов.

Поддержку рублю оказывает сохраняющийся на приемлемых значениях торговый баланс страны. По июньским данным, он составил 11,48 млрд долларов и может оказаться выше в июле-августе на фоне снижения импортных трансакций. На этот момент обратил внимание начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий "Альфа-Форекса" Спартак Соболев.

Сколько будет стоить валюта на следующей неделе

Владислав Антонов считает, что при сохранении текущих тенденций курс рубля к доллару стабилизируется в районе 90. Поскольку ликвидность на рынке отсутствует, то укрепление доллара в направлении 95 рублей не станет ни для кого сюрпризом.

На курс рубля давит также увеличение с 7 августа более чем в два раза объёма чистых продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Ещё до конца текущей недели юань способен закрепиться выше 12 рублей, доллар (на базе индикаторов срочного рынка) — выше 89, евро может дотянуться до отметки 97. Такой прогноз сделал аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.

— На этом потенциал девальвационного импульса, вероятнее всего, будет исчерпан, а к концу месяца рубль даже может отыграть часть потерь. Во-первых, на предстоящей неделе компании начнут готовиться к налоговому периоду, продавая дополнительные объёмы валюты. Во-вторых, цены на нефть вернулись выше 80 долларов за баррель Brent, что должно подпитывать валютное предложение. В-третьих, эффект от повышения ключевой ставки носит накопительный характер — и рубль может ощущать поддержку монетарного фактора, — пояснил Денис Буйволов.

Курс рубля в ближайшее время может оставаться под давлением, несмотря на недавние позитивные сигналы, такие как рост нефтегазовых доходов и поддержка со стороны ЦБ РФ через интервенции на валютном рынке. Такое мнение высказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Основные риски для рубля связаны с высокой инфляцией, ростом процентных ставок и проблемами с ликвидностью в банковской системе. Центробанк продолжает активно продавать валюту, что может помочь в краткосрочной перспективе, но если инфляция продолжит расти, а ликвидность в банковской системе останется напряжённой, то это может привести к дальнейшему ослаблению рубля.

— На следующей неделе рынки будут следить за возможными комментариями Центрального банка России относительно дальнейших действий по повышению процентных ставок. Если нефтяные цены продолжат расти, это может временно поддержать рубль. Вероятно, курс рубля останется волатильным, с возможными колебаниями в диапазоне 95–97 рублей за доллар, — считает Денис Астафьев.

Рубль на ближайшую неделю закрепляется в торговых рамках 83,50–88,50 рубля за доллар, 91,50–96,50 рубля за евро и 11,65–12,60 рубля за юань. Такой прогноз сделал Спартак Соболев.

Авторы Нина Важдаева