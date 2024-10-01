От Ивана Грозного до Николая II: любимые блюда российских монархов Многие думают, что царские особы были очень привередливы в еде, но на самом деле они любили простые блюда. Хотя и без изысков тоже не обходилось. 1 октября, 15:00 Какими блюдами угощали российских монархов и царей. Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов, Wikipedia / Поль Деларош, Wikipedia, «Шедеврум»

Порой так и хочется заглянуть в прошлое и узнать, как жили наши цари и императоры, но, к сожалению, машину времени ещё не изобрели. Тем не менее у нас остались исторические сведения, которые помогают изучить не только важные политические события минувших лет, но и быт царей. Сейчас историкам известно даже то, что ели и пили российские правители. Думаем, их предпочтения вас точно удивят. В этой статье Life.ru расскажет о любимых блюдах российских монархов.

Иван Грозный

Что ел Иван Грозный с боярами за большим праздничным столом. Фото © Wikipedia /

Виктор Михайлович Васнецов

Иван Грозный очень любил поесть, поэтому у него всегда были пышные застолья, которые могли длиться много часов. На столе у великого царя было всё: птица, рыба, мясо и всевозможная выпечка. Монарх предпочитал и такие деликатесы, как павлин и рысь, что в наше время кажется странным. Не обходилось без разных закусок, преимущественно солёных. Также в конце застолья подавали десерт. Обычным тортом дело не ограничивалось. Придворные кондитеры изготавливали огромные сладкие фигуры, чтобы порадовать царя.

Пётр I

Любимые блюда Петра I. Фото © Wikipedia / Поль Деларош

Пётр I не любил вычурности и излишнего расточительства. Нередко он пропускал традиционные приёмы пищи и перекусывал тем, что найдёт по пути. На завтрак император предпочитал обычную кашу, а на обед — щи. Практически каждый день Пётр I ел ячневую крупу со сливочным маслом и укропом. Что касается напитков, то монарх мог себе позволить выпить пару рюмок водки и квас. В Европе он полюбил кофе и продолжил пить его в России.

Екатерина Великая

На придворных застольях во времена Екатерины Великой подавали блюда французской кухни. Фото © Wikipedia / Александр Рослин

Екатерина Великая очень любила устраивать придворные обеды и ужины. На них подавали блюда преимущественно французской кухни. Порой императрица могла заменить полноценный приём пищи чаем с бубликами. Из мяса правительница выбирала говядину, но обязательно разварную и томлённую с соусом. С ней Екатерина всегда просила подавать соленья. Как правило, это были солёные огурчики или квашеная капуста.

Александр I

Меню Александра I: что ел монарх на завтрак, обед и ужин. Фото © Wikipedia / Джордж Доу

Император жил по строгому графику, поэтому все приёмы пищи были расписаны. Он никогда не переедал и старался питаться правильно, к этому же приучал и семью. Никаких изяществ или сложных блюд, как правило, за столом не было. Монарх очень любил фрукты и ягоды. Например, его было сложно оторвать от земляники. На первое Александр предпочитал ботвинью — холодный суп из свёклы, в который добавляли белый квас.

Николай I

Николай I придумал название пожарским котлетам. Фото © Wikipedia / Ботман Егор Иванович

У Николая I был достаточно скромный вкус в плане еды. Монарх не любил вычурные блюда и подкреплялся обычными щами с чёрным хлебом. Аппетит у императора оставлял желать лучшего, ведь нередко он и вовсе отказывался от приёмов пищи. Однако была у правителя одна слабость — пожарские котлеты. По легенде, Николай попробовал их в одном трактире в Торжке и остался в восторге. После этого он дал название котлетам в честь фамилии трактирщика и приказал, чтобы повара готовили ему их на регулярной основе.

Александр II

Александр II во время охоты предпочитал есть, сидя на пеньке с тарелкой в руках. Фото © Wikipedia

Александр II обожал охотиться и делал это профессионально. Он частенько устраивал завтраки и обеды во время охоты. Слуги всегда накрывали стол по всем традициям, однако император брал свою тарелку и располагался на пеньке. Не сложно догадаться, что правитель любил мясо, особенно то, которое добыл сам. Обычно его подавали на ужин в охотничьих домиках.

Александр III

Александр III часто ел лук и чеснок, что не нравилось его супруге Марии Фёдоровне. Фото © Wikipedia / Левицкий Сергей Львович

Отведать чего-то вкусного Александр III всегда был не прочь, хоть здоровье ему и не позволяло употреблять вредную пищу. Историки до сих пор расходятся во мнениях насчёт предпочтений императора в еде. Одни говорят, что государь любил пить простоквашу, а другие утверждают, что он был неравнодушен к самой разнообразной еде. Несмотря на простоту блюд, император просил добавлять изысканные соусы, чтобы вкус был интереснее. Александр III также обожал рыбу, ведь он часто ходил на рыбалку и возвращался с хорошим уловом.

Николай II

Семья Николая II предпочитала скромные застолья без излишеств. Фото © Wikipedia

Царская семья во главе с Николаем II чаще всего соблюдала пост, но даже в обычные дни на её столах не было изысканных блюд. Императрица, например, не ела ни рыбу, ни мясо. В наши дни это может показаться странным, но монарх очень любил лапшу с голубем. Историки утверждают, что именно император придумал пить коньяк с ломтиком лимона, посыпанным кофе и сахаром.

Конечно, правители могли себе позволить питаться так, как душе угодно, но при этом многие из них всё же не злоупотребляли едой и вели достаточно скромный образ жизни. Ранее Life.ru рассказал о том, кому жилось сложнее: американскому рабу или русскому крепостному.

Авторы Дана Третьякова