Даже не вздумайте продавать это старьё сейчас, ведь через пять лет оно будет стоить десятки тысяч
Старый хрусталь и советские подстаканники могут превратиться в золото. Life.ru показывает, что именно стоит сохранить, чтобы разбогатеть.
Какие предметы из СССР можно дорого продать? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / toonsteb, © Shutterstock / FOTODOM / Kiefer Photography
Советское наследие — это не только ностальгия, но и возможность хорошенько заработать. Предметы, которые когда-то казались обыденными, могут стать настоящими сокровищами в ближайшем будущем. Не спешите продавать то, что сейчас кажется бесполезным: через несколько лет оно может принести вам гораздо больше. Вот пять советских вещей, которые стоит сохранить.
Хрусталь из бабушкиного серванта: ждём роста цен
Почему не стоит продавать старый хрусталь прямо сейчас. Фото © ТАСС / Анатолий Семехин
Ещё недавно хрусталь был в каждом доме — вазы, бокалы и графины, которые пылились на полках в сервантах. Сейчас многие решили избавиться от этого «хлама» — и цены на него упали. Но мода на антиквариат возвращается, и спрос на советский хрусталь начинает расти. Со временем количество таких вещей на рынке будет сокращаться, что приведёт к росту их стоимости. Если у вас есть хрустальные изделия 60–80-х годов, не торопитесь продавать. Возможно, это ваш будущий золотой актив.
Подстаканники: символ советского уюта
Советские подстаканники — новые сокровища антиквариата. Фото © ТАСС / Александр Шогин
Советские подстаканники — это настоящее олицетворение той эпохи. Металлические, с чеканкой, эмалью и изображениями символов СССР, они были незаменимыми спутниками в поездах и на дачных чаепитиях. Сейчас многие из них забыты и пылятся в шкафах, но их антикварная ценность растёт. Редкие подстаканники с гербами или особенными узорами уже сейчас интересуют коллекционеров, и через несколько лет цены на них могут взлететь в разы.
Значки и медали: не просто металлолом
Вещи из СССР, которые скоро принесут большие деньги. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Александр Шогин
Советские значки и медали — это не просто кусочки металла, а частицы истории. Комсомольские, юбилейные, спортивные — их раздавали на каждом углу, но сегодня многие из них становятся ценными для коллекционеров. Особый интерес представляют редкие значки, выпущенные ограниченным тиражом или посвящённые знаменательным событиям. Если у вас завалялись значки тех времён, лучше сохранить их: через несколько лет они могут стать настоящей находкой.
Старые радиоприёмники и проигрыватели: новая жизнь винтажной электроники
Как советский раритет может сделать вас богаче. Фото © ТАСС / А. Бабушкин
Советские радиоприёмники и проигрыватели, которые когда-то были атрибутами каждого дома, снова входят в моду. Старые модели «Вега», «Маяк» и другие становятся популярными среди коллекционеров и любителей винтажа. Реставраторы восстанавливают их до идеального состояния, превращая в стильные элементы интерьера. В ближайшие годы цены на такие предметы могут существенно вырасти, поэтому не стоит спешить с продажей старой техники.
Сервизы «Мадонна»: из семейного наследия в модный антиквариат
5 советских вещей, которые подорожают в ближайшие годы. Фото © Wikipedia / Sefer azeri
Эти знаменитые сервизы с изображением сцен из античных мифов украшали столы советских семей на праздниках. Сейчас их нередко можно увидеть в антикварных лавках по вполне доступным ценам. Но с ростом интереса к старинному и винтажному фарфору цены на такие сервизы постепенно увеличиваются. Если у вас есть «Мадонна», оставьте её в семье ещё на несколько лет: цена может вас приятно удивить.
Не спешите выбрасывать советское старьё. То, что сегодня кажется обычным, завтра может стать выгодным вложением. Берегите раритеты, наблюдайте за трендами и ждите своего часа! Ранее Life.ru рассказывал о шоколадках из СССР, за которые сейчас душу бы отдал любой повзрослевший советский ребёнок.