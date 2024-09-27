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27 сентября, 15:30

Даже не вздумайте продавать это старьё сейчас, ведь через пять лет оно будет стоить десятки тысяч

Старый хрусталь и советские подстаканники могут превратиться в золото. Life.ru показывает, что именно стоит сохранить, чтобы разбогатеть.

Какие предметы из СССР можно дорого продать? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / toonsteb, © Shutterstock / FOTODOM / Kiefer Photography

Какие предметы из СССР можно дорого продать? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / toonsteb, © Shutterstock / FOTODOM / Kiefer Photography

Советское наследие — это не только ностальгия, но и возможность хорошенько заработать. Предметы, которые когда-то казались обыденными, могут стать настоящими сокровищами в ближайшем будущем. Не спешите продавать то, что сейчас кажется бесполезным: через несколько лет оно может принести вам гораздо больше. Вот пять советских вещей, которые стоит сохранить.

Хрусталь из бабушкиного серванта: ждём роста цен

Почему не стоит продавать старый хрусталь прямо сейчас. Фото © ТАСС / Анатолий Семехин

Почему не стоит продавать старый хрусталь прямо сейчас. Фото © ТАСС / Анатолий Семехин

Ещё недавно хрусталь был в каждом доме — вазы, бокалы и графины, которые пылились на полках в сервантах. Сейчас многие решили избавиться от этого «хлама» — и цены на него упали. Но мода на антиквариат возвращается, и спрос на советский хрусталь начинает расти. Со временем количество таких вещей на рынке будет сокращаться, что приведёт к росту их стоимости. Если у вас есть хрустальные изделия 60–80-х годов, не торопитесь продавать. Возможно, это ваш будущий золотой актив.

Подстаканники: символ советского уюта

Советские подстаканники — новые сокровища антиквариата. Фото © ТАСС / Александр Шогин

Советские подстаканники — новые сокровища антиквариата. Фото © ТАСС / Александр Шогин

Советские подстаканники — это настоящее олицетворение той эпохи. Металлические, с чеканкой, эмалью и изображениями символов СССР, они были незаменимыми спутниками в поездах и на дачных чаепитиях. Сейчас многие из них забыты и пылятся в шкафах, но их антикварная ценность растёт. Редкие подстаканники с гербами или особенными узорами уже сейчас интересуют коллекционеров, и через несколько лет цены на них могут взлететь в разы.

Значки и медали: не просто металлолом

Вещи из СССР, которые скоро принесут большие деньги. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Александр Шогин

Вещи из СССР, которые скоро принесут большие деньги. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Александр Шогин

Советские значки и медали — это не просто кусочки металла, а частицы истории. Комсомольские, юбилейные, спортивные — их раздавали на каждом углу, но сегодня многие из них становятся ценными для коллекционеров. Особый интерес представляют редкие значки, выпущенные ограниченным тиражом или посвящённые знаменательным событиям. Если у вас завалялись значки тех времён, лучше сохранить их: через несколько лет они могут стать настоящей находкой.

Старые радиоприёмники и проигрыватели: новая жизнь винтажной электроники

Как советский раритет может сделать вас богаче. Фото © ТАСС / А. Бабушкин

Как советский раритет может сделать вас богаче. Фото © ТАСС / А. Бабушкин

Советские радиоприёмники и проигрыватели, которые когда-то были атрибутами каждого дома, снова входят в моду. Старые модели «Вега», «Маяк» и другие становятся популярными среди коллекционеров и любителей винтажа. Реставраторы восстанавливают их до идеального состояния, превращая в стильные элементы интерьера. В ближайшие годы цены на такие предметы могут существенно вырасти, поэтому не стоит спешить с продажей старой техники.

Сервизы «Мадонна»: из семейного наследия в модный антиквариат

5 советских вещей, которые подорожают в ближайшие годы. Фото © Wikipedia / Sefer azeri

5 советских вещей, которые подорожают в ближайшие годы. Фото © Wikipedia / Sefer azeri

Эти знаменитые сервизы с изображением сцен из античных мифов украшали столы советских семей на праздниках. Сейчас их нередко можно увидеть в антикварных лавках по вполне доступным ценам. Но с ростом интереса к старинному и винтажному фарфору цены на такие сервизы постепенно увеличиваются. Если у вас есть «Мадонна», оставьте её в семье ещё на несколько лет: цена может вас приятно удивить.

Не спешите выбрасывать советское старьё. То, что сегодня кажется обычным, завтра может стать выгодным вложением. Берегите раритеты, наблюдайте за трендами и ждите своего часа! Ранее Life.ru рассказывал о шоколадках из СССР, за которые сейчас душу бы отдал любой повзрослевший советский ребёнок.

Советские актёры, которые уехали за границу, но Голливуд их не принял
Советские актёры, которые уехали за границу, но Голливуд их не принял
Сергей Трофимов
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