Даже не вздумайте продавать это старьё сейчас, ведь через пять лет оно будет стоить десятки тысяч

Советское наследие — это не только ностальгия, но и возможность хорошенько заработать. Предметы, которые когда-то казались обыденными, могут стать настоящими сокровищами в ближайшем будущем. Не спешите продавать то, что сейчас кажется бесполезным: через несколько лет оно может принести вам гораздо больше. Вот пять советских вещей, которые стоит сохранить.

Хрусталь из бабушкиного серванта: ждём роста цен

Почему не стоит продавать старый хрусталь прямо сейчас. Фото © ТАСС / Анатолий Семехин

Ещё недавно хрусталь был в каждом доме — вазы, бокалы и графины, которые пылились на полках в сервантах. Сейчас многие решили избавиться от этого «хлама» — и цены на него упали. Но мода на антиквариат возвращается, и спрос на советский хрусталь начинает расти. Со временем количество таких вещей на рынке будет сокращаться, что приведёт к росту их стоимости. Если у вас есть хрустальные изделия 60–80-х годов, не торопитесь продавать. Возможно, это ваш будущий золотой актив.

Подстаканники: символ советского уюта

Советские подстаканники — новые сокровища антиквариата. Фото © ТАСС / Александр Шогин

Советские подстаканники — это настоящее олицетворение той эпохи. Металлические, с чеканкой, эмалью и изображениями символов СССР, они были незаменимыми спутниками в поездах и на дачных чаепитиях. Сейчас многие из них забыты и пылятся в шкафах, но их антикварная ценность растёт. Редкие подстаканники с гербами или особенными узорами уже сейчас интересуют коллекционеров, и через несколько лет цены на них могут взлететь в разы.

Значки и медали: не просто металлолом

Вещи из СССР, которые скоро принесут большие деньги. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Александр Шогин

Советские значки и медали — это не просто кусочки металла, а частицы истории. Комсомольские, юбилейные, спортивные — их раздавали на каждом углу, но сегодня многие из них становятся ценными для коллекционеров. Особый интерес представляют редкие значки, выпущенные ограниченным тиражом или посвящённые знаменательным событиям. Если у вас завалялись значки тех времён, лучше сохранить их: через несколько лет они могут стать настоящей находкой.

Старые радиоприёмники и проигрыватели: новая жизнь винтажной электроники

Как советский раритет может сделать вас богаче. Фото © ТАСС / А. Бабушкин

Советские радиоприёмники и проигрыватели, которые когда-то были атрибутами каждого дома, снова входят в моду. Старые модели «Вега», «Маяк» и другие становятся популярными среди коллекционеров и любителей винтажа. Реставраторы восстанавливают их до идеального состояния, превращая в стильные элементы интерьера. В ближайшие годы цены на такие предметы могут существенно вырасти, поэтому не стоит спешить с продажей старой техники.

Сервизы «Мадонна»: из семейного наследия в модный антиквариат

5 советских вещей, которые подорожают в ближайшие годы. Фото © Wikipedia / Sefer azeri

Эти знаменитые сервизы с изображением сцен из античных мифов украшали столы советских семей на праздниках. Сейчас их нередко можно увидеть в антикварных лавках по вполне доступным ценам. Но с ростом интереса к старинному и винтажному фарфору цены на такие сервизы постепенно увеличиваются. Если у вас есть «Мадонна», оставьте её в семье ещё на несколько лет: цена может вас приятно удивить.