Французский миллиардер Арно за сутки разбогател $17 млрд благодаря Китаю

Французский бизнесмен, глава конгломерата LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно за один день увеличил своё состояние на 17 миллиардов долларов, что произошло благодаря Китаю. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Космически разбогатеть 75-летний француз смог 26 сентября, когда акции фирмы LVMH взлетели сразу на 9,9%. Всё началось с того, что Китай принял пакет мер по поддержке собственной экономики, а 38% продаж компании Арно составляют именно сделки в Азии. Инвесторы посчитали, что на фоне роста благосостояния китайцев увеличится спрос и на предметы роскоши, что и подстегнуло стоимость акций. Сейчас состояние Арно оценивается в 201 миллиард долларов. Предприниматель числится четвёртым в рейтинге богатейших людей мира.