С лица воду не пить, или Как выглядят жёны самых богатых мужчин планеты: 5 парочек

Далеко не все богатые мужчины выбирают себе в жёны моделей или актрис. Мультимиллиардеры, наоборот, женятся на тех, у кого не красивая внешность, а положительные личные качества — креативность, хорошее чувство юмора и мудрость. Каких несуразных в плане внешности дам выбрали богатейшие люди планеты и за что?

1. Марк Цукерберг и Присцилла Чан.

Жена миллиардера Цукерберга не красавица, но она поддерживала начинающего бизнесмена, и поэтому и сейчас рядом с ним. Фото © ТАСС / Blondet Eliot

Известный бизнесмен Марк Цукерберг повстречал свою будущую супругу, Присциллу Чан, во время учёбы в Гарварде. Девушка училась на факультете биологии и сразу завоевала сердце предпринимателя своей красотой (по его мнению). Когда будущий бизнесмен только работал над созданием соцсетей, в него никто не верил. Но новая избранница поддерживала Марка на всех этапах.

Многим кажется, что жена этого ныне богатого мужчины далеко не красавица. Но внешность в человеке — не самое главное. Девушка покорила сердце студента верностью, пониманием, заботой и своей амбициозностью. Они поженились в 2012 году и в браке родили трёх дочерей.

2. Бернар Арно и Элен Мерсье.

Жена богача Бернара Арно интересовалась искусством, как и избранник, а ещё была мудрой. Фото © ТАСС / YOAN VALAT

Эту жену миллиардера тоже не назовешь красавицей. Элен Мерсье — самая обычная женщина, которой удалось покорить сердце президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennesy Бернара Арно. История их любви довольно интересная. Мерсье и Бернар Арно сошлись на фоне общих интересов: мужчина обожал искусство и музыку, а женщина играла на пианино. Идеальное совпадение.

Элен в Бернаре Арно привлекли две особенности: тонкая натура и любовь к музыкальным инструментам. Женщина мгновенно заинтересовалась бизнесменом, когда услышала, как тот играет на пианино на одном из светских мероприятий.

Арно же влюбился в Элен Мерсье ещё во время первого знакомства. Она завоевала сердце богача творческой натурой и железной хваткой. Позднее миллиардер признавался, что его супруга умеет справляться даже со сложными проблемами и иногда помогает ему советами по бизнесу. Пара заключила брак в 1991 году, и у них родилось трое сыновей.

3. Уоррен Баффет и Астрид Менкс.

Богачу Уоррену Баффету вторую жену Астрид Менкс "завещала" бывшая. Фото © Getty Images / Bloomberg

Известный американский бизнесмен, чьё состояние оценивается более чем в 126 млрд долларов, женился по любви в 2006 году. Но то, как именно он встретил свою будущую супругу, история довольно интересная и необычная. До Менкс у Баффета была другая жена — Сьюзен. Пара поженилась в 1952 году, но уже в 1970 году они расстались. Несмотря на это, бывшие возлюбленные поддерживали дружеские отношения. Бизнесмен не разводился со своей подругой до самой её смерти (29 июля 2004 года), они просто жили раздельно.

Сьюзен решила "отблагодарить" супруга за заботу и после их расставания (в 1977 году) свела его с Астрид. До 2006 года Баффет жил с новой избранницей в гражданском браке. Возможно, взяв в жёны Менкс после смерти Сьюзен, бизнесмен отдавал дань уважения своей усопшей жене.

4. Амансио Ортега и Флора Перес.

Жена богатого мужчины Амансио Ортеги завоевала его сердце на рабочем месте. Фото © Getty Images

Создатель компании Inditex, чьё состояние оценивается в почти 100 млрд долларов, считается одним из самых талантливых модельеров Испании. В его корпорацию входят разные бренды одежды, имеющие магазины по всему миру, среди которых и Zara.

С первой супругой, Росалией Мерой, Ортега расторг брак в 1986 году. В следующий раз он женился только в 2001 году. Счастливой новоиспечённой супругой миллиардера стала Флора Перес.

История знакомства этой пары похожа на сюжет турецких сериалов. Перес работала в компании Ортеги. Ежедневно контактируя друг с другом в офисе, они влюбились. Мужчину привлекла энергичность, креативность и молодость Флоры, которая была младше него практически на 20 лет. Безграничная поддержка со стороны Перес привела к тому, что возлюбленные заключили официальный брак.

5. Чарльз и Лиз Кох.

Жена миллиардера Чарльза Коха завоевала мужа своим чувством юмора и простотой. Фото © Getty Images / Matthew Stockman

Совладелец крупной компании Koch Industries, которая занимается разными сферами бизнеса — от добычи нефти до поддержки стартапов, — тоже выбрал не самую красивую женщину в супруги. Возлюбленные познакомилась более 45 лет назад и практически сразу поженились. Но подробности, как и где происходило торжество, они не раскрывали.

Известно только, что Лиз сразу покорила Чарльза своей "душевностью", чувством юмора и простотой. Сейчас пара довольно тепло общается друг с другом. Секрет долгого брака супругов Кох, как они сами признавались, в том, что партнёры периодически по-доброму подшучивают друг над другом.