Маск назвал страну, которая утёрла нос США

Китай в этот раз смог перегнать США по производственным мощностям. Такое мнение высказал американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск, комментируя опубликованный пользователями в соцсети график, который свидетельствует, что КНР опережает Соединенные Штаты по выработке электроэнергии.

Ранее Илон Макс ответил на слухи, которые появились вокруг него и премьера Италии Джорджии Мелони. Они увиделись на гала-ужине в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После милых фото поползли слухи об их романе, но Маск заявил, что никакой романтики нет и что на мероприятие он приехал с мамой.