Маск назвал страну, которая утёрла нос США
Маск: Китай превзошёл США по производственным мощностям
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Китай в этот раз смог перегнать США по производственным мощностям. Такое мнение высказал американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск, комментируя опубликованный пользователями в соцсети график, который свидетельствует, что КНР опережает Соединенные Штаты по выработке электроэнергии.
«Первая приблизительная оценка производственных мощностей основывается на выработке электроэнергии. Китай значительно превысил промышленные мощности США», — подчеркнул бизнесмен в соцсети X.
Ранее Илон Макс ответил на слухи, которые появились вокруг него и премьера Италии Джорджии Мелони. Они увиделись на гала-ужине в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После милых фото поползли слухи об их романе, но Маск заявил, что никакой романтики нет и что на мероприятие он приехал с мамой.