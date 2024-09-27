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27 сентября, 08:31

Маск назвал страну, которая утёрла нос США

Маск: Китай превзошёл США по производственным мощностям

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Китай в этот раз смог перегнать США по производственным мощностям. Такое мнение высказал американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск, комментируя опубликованный пользователями в соцсети график, который свидетельствует, что КНР опережает Соединенные Штаты по выработке электроэнергии.

«Первая приблизительная оценка производственных мощностей основывается на выработке электроэнергии. Китай значительно превысил промышленные мощности США», — подчеркнул бизнесмен в соцсети X.

У Маска возник вопрос к Зеленскому из-за визита на военный завод в США
У Маска возник вопрос к Зеленскому из-за визита на военный завод в США

Ранее Илон Макс ответил на слухи, которые появились вокруг него и премьера Италии Джорджии Мелони. Они увиделись на гала-ужине в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После милых фото поползли слухи об их романе, но Маск заявил, что никакой романтики нет и что на мероприятие он приехал с мамой.

Наталья Афонина
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