Илон Маск ответил на слухи об интрижке с Мелони после милых фото из Нью-Йорка

Американский миллиардер Илон Маск побывал на гала-ужине в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оттуда у него появились милейшие фотографии с итальянским премьер-министром Джорджией Мелони. После этого возникли слухи о том, что между ними вспыхнул роман, однако бизнесмен в соцсети Х опроверг подобные заявления.

«Я был там с мамой. У меня нет никаких романтических отношений с премьер-министром Мелони» , — оправдывался Маск в ответ на фото, где он и Мелони мило улыбаются друг другу на гала-ужине.

Но, чтобы там ни говорил у себя в соцсети Маск, а глаза никогда не врут. Взгляд Мелони на фото едва ли можно назвать обыденным. Если бизнесмен всё-таки захочет завоевать сердце итальянского премьер-министра, помочь ему в этом сможет его SpaceX, ведь в космических путешествиях она вряд ли когда-то бывала. Скоро Маск сможет устроить для неё таковое, ведь ранее он заявил, что в будущем его корпорация сможет отвезти на Марс всех желающих.