Маск: В будущем SpaceX сможет предложить путешествие на Марс всем желающим

Американский миллиардер Илон Маск выразил надежду, что в будущем компания SpaceX сможет отвезти на Марс всех желающих. Таким прогнозом он поделился в соцсети X.

«Со всей серьёзностью, SpaceX надеется предложить путешествие на Марс всем желающим с учётом того, что это будет похоже на долгое морское путешествие, как в прошлые века: опасное и неудобное, но великолепное приключение!» — написал миллиардер.

Так предприниматель прокомментировал слова ушедшего в отставку еврокомиссара Тьерри Бретона. Он уточнял, остались ли ещё билеты на Марс.