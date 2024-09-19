Маск: В будущем SpaceX сможет предложить путешествие на Марс всем желающим
Американский миллиардер Илон Маск выразил надежду, что в будущем компания SpaceX сможет отвезти на Марс всех желающих. Таким прогнозом он поделился в соцсети X.
«Со всей серьёзностью, SpaceX надеется предложить путешествие на Марс всем желающим с учётом того, что это будет похоже на долгое морское путешествие, как в прошлые века: опасное и неудобное, но великолепное приключение!» — написал миллиардер.
Так предприниматель прокомментировал слова ушедшего в отставку еврокомиссара Тьерри Бретона. Он уточнял, остались ли ещё билеты на Марс.
Ранее Илон Макс заявил, что первые полёты на Марс состоятся уже через два года. Примерно в 2026 году на новую планету сможет отправиться первый непилотируемый космический корабль Starship, а через четыре года — пилотируемый. Ещё одной целью бизнесмена стали планы построить самодостаточный город на Марсе. Возможно, он появится там примерно через 20 лет.
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