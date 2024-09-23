Маск согласился с мнением, что Байден и Харрис «наказывают» его
Сакс: Администрация Байдена «наказывает» Маска за несогласие с демократами
Основатель Tesla и SpaceX, владелец соцсети X Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Основатель Tesla и SpaceX, владелец соцсети X Илон Маск считает, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «наказывают» его за политическую позицию. Заявление прозвучало в ответ на слова бизнесмена Дэвида Сакса, который усмотрел предвзятость вашингтонской администрации по отношению к миллиардеру.
В появившемся в соцсетях ролике Сакс заявил, что Маск не получает должного признания от действующих властей, несмотря на созданные им инновационные решения для доступа в интернет в сельских районах и разработанные высококачественные электромобили. По его мнению, это связано с тем, что владелец X не придерживается демократической идеологии.
«Правда», — согласился с мнением бизнесмена Маск.
Ранее американский предприниматель Илон Маск привлёк внимание Секретной службы США (USSS) после того, как в соцсети Х задал вопрос о том, почему никто не пытается организовать покушение на президента Джо Байдена или вице-президента Камалу Харрис. Пост был быстро удалён, а сам бизнесмен назвал его шуткой, однако спецслужбы начали проверку на наличие угроз в адрес действующих политиков.