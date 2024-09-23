Маск согласился с мнением, что Байден и Харрис «наказывают» его

Основатель Tesla и SpaceX, владелец соцсети X Илон Маск считает, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «наказывают» его за политическую позицию. Заявление прозвучало в ответ на слова бизнесмена Дэвида Сакса, который усмотрел предвзятость вашингтонской администрации по отношению к миллиардеру.

В появившемся в соцсетях ролике Сакс заявил, что Маск не получает должного признания от действующих властей, несмотря на созданные им инновационные решения для доступа в интернет в сельских районах и разработанные высококачественные электромобили. По его мнению, это связано с тем, что владелец X не придерживается демократической идеологии.

«Правда», — согласился с мнением бизнесмена Маск.