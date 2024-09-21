Регулятор решил припугнуть Маска санкциями за неявку на слушания об X

Комиссия по ценным бумагам США обратилась в суд с просьбой применить санкции к миллиардеру Илону Маску за пропуск слушаний, касающихся его приобретения соцсети X. Как сообщает телеканал CNN, комиссия утверждает, что бизнесмен не выполнил судебный приказ, согласно которому перенос даты слушаний требует письменного согласия.

Заседание, запланированное на 10 сентября, Маск пропустил, ссылаясь на занятость запуском аппарата SpaceX. Однако комиссия утверждает, что предпринимателю было известно о запуске заранее, и о неявке он должен был предупредить заблаговременно.