Маска заподозрили в угрозах Байдену и Харрис после удалённого поста в Х
Bloomberg: USSS проверит удалённый пост Маска на предмет угроз Байдену и Харрис
Пост американского бизнесмена Илона Маска с вопросом, почему никто не пытается организовать покушение на Джо Байдена или Камалу Харрис, заинтересовал агентов Секретной службы США (USSS). Удалённую публикацию проверят на предмет угроз действующему главе государства и кандидату в президенты, сообщили в Bloomberg.
Напомним, что миллиардер озвучил свои мысли на многомиллионную аудиторию в день второй попытки убийства 45-го главы Белого дома Дональда Трампа. Позже Маск удалил пост, назвав его шуточным. Впрочем, органы госбезопасности успели инициировать проверку.
«Угрозы президенту или вице-президенту США являются уголовным преступлением, которое может повлечь за собой крупный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет», — напомнили в агентстве.
Второе по счёту покушение на Дональда Трампа произошло 15 сентября, когда республиканец играл в гольф во Флориде. Избежать гибели политику помогла реакция охраны, которая спугнула злоумышленника ответным огнём и произвела задержание. Устранить кандидата в президенты хотел фанат ВСУ и киевского режима Райан Раут.
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