Маска заподозрили в угрозах Байдену и Харрис после удалённого поста в Х

Пост американского бизнесмена Илона Маска с вопросом, почему никто не пытается организовать покушение на Джо Байдена или Камалу Харрис, заинтересовал агентов Секретной службы США (USSS). Удалённую публикацию проверят на предмет угроз действующему главе государства и кандидату в президенты, сообщили в Bloomberg.

Напомним, что миллиардер озвучил свои мысли на многомиллионную аудиторию в день второй попытки убийства 45-го главы Белого дома Дональда Трампа. Позже Маск удалил пост, назвав его шуточным. Впрочем, органы госбезопасности успели инициировать проверку.