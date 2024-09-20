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20 сентября, 02:37

Маска заподозрили в угрозах Байдену и Харрис после удалённого поста в Х

Bloomberg: USSS проверит удалённый пост Маска на предмет угроз Байдену и Харрис

Пост американского бизнесмена Илона Маска с вопросом, почему никто не пытается организовать покушение на Джо Байдена или Камалу Харрис, заинтересовал агентов Секретной службы США (USSS). Удалённую публикацию проверят на предмет угроз действующему главе государства и кандидату в президенты, сообщили в Bloomberg.

Напомним, что миллиардер озвучил свои мысли на многомиллионную аудиторию в день второй попытки убийства 45-го главы Белого дома Дональда Трампа. Позже Маск удалил пост, назвав его шуточным. Впрочем, органы госбезопасности успели инициировать проверку.

«Угрозы президенту или вице-президенту США являются уголовным преступлением, которое может повлечь за собой крупный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет», — напомнили в агентстве.

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Второе по счёту покушение на Дональда Трампа произошло 15 сентября, когда республиканец играл в гольф во Флориде. Избежать гибели политику помогла реакция охраны, которая спугнула злоумышленника ответным огнём и произвела задержание. Устранить кандидата в президенты хотел фанат ВСУ и киевского режима Райан Раут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илья Пушкарев
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