Маск задал вопрос о визите Зеленского на завод в США как вмешательство в выборы
Предприниматель Илон Маск выразил сомнения относительно возможного вмешательства в президентские выборы США после визита Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании.
Этот вопрос стал актуальным на фоне требований спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона об увольнении посла Украины в США, Оксаны Маркаровой, за организацию визита Зеленского. Джонсон охарактеризовал поездку президента Украины как вмешательство в выборы, что вызвало широкую дискуссию.
«Это же должно считаться иностранным вмешательством в американские выборы?» — задал Маск вопрос в соцсети X.
Ранее владелец соцсети X Илон Маск посчитал, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «наказывают» его за политическую позицию. Заявление прозвучало в ответ на слова бизнесмена Дэвида Сакса, который увидел предвзятость вашингтонской администрации по отношению к миллиардеру.
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