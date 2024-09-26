Маск задал вопрос о визите Зеленского на завод в США как вмешательство в выборы

Предприниматель Илон Маск выразил сомнения относительно возможного вмешательства в президентские выборы США после визита Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании.

Этот вопрос стал актуальным на фоне требований спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона об увольнении посла Украины в США, Оксаны Маркаровой, за организацию визита Зеленского. Джонсон охарактеризовал поездку президента Украины как вмешательство в выборы, что вызвало широкую дискуссию.

«Это же должно считаться иностранным вмешательством в американские выборы?» — задал Маск вопрос в соцсети X.