Китайский министр Ван И проигнорировал речь Зеленского на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел Китая Ван И проигнорировал речь президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В этот момент он общался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет kp.ru.
В ходе встречи китайский дипломат отметил важность создания необходимых условий для мирных переговоров по Украине и скорейшего завершения конфликта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложения Зеленского и Запада о мирных переговорах с Россией являются мифом и очередным витком обмана. Лавров же считает шансы на справедливые переговоры Киева с Москвой минимальными.
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