Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 02:29

Китайский министр Ван И проигнорировал речь Зеленского на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Китая Ван И проигнорировал речь президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В этот момент он общался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет kp.ru.

В ходе встречи китайский дипломат отметил важность создания необходимых условий для мирных переговоров по Украине и скорейшего завершения конфликта.

Путин заявил Ван И, что РФ и КНР отстаивают принципы справедливого миропорядка
Путин заявил Ван И, что РФ и КНР отстаивают принципы справедливого миропорядка

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложения Зеленского и Запада о мирных переговорах с Россией являются мифом и очередным витком обмана. Лавров же считает шансы на справедливые переговоры Киева с Москвой минимальными.

Обложка ©

fmprc.gov.cn

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Китай
  • Владимир Зеленский
  • ООН
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров