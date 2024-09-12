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12 сентября, 10:15

Путин заявил Ван И, что РФ и КНР отстаивают принципы справедливого миропорядка

Президент России Владимир Путин прямо сейчас проводит встречу с министром иностранных дел КНР Ван И, сообщили в Кремле. Глава государства отметил, что отношения между нашими странами носят взаимовыгодный и равноправный характер.

«Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран Глобального Юга мирового большинства, в чём можно было бы в очередной раз убедиться на саммите БРИКС», — добавил российский лидер.

К слову, уже 2 октября Москва и Пекин отметят 75-летний юбилей установления дипломатических связей между нашими государствами, отметив Путин. По словам президента, отношения России и Китая развиваются успешно во всех сферах.

Путин заявил о желании 34 стран подключиться к работе БРИКС
Путин заявил о желании 34 стран подключиться к работе БРИКС

Ранее Владимир Путин заявил, что план председательства России в БРИКС выполнен на более чем 70%. По словам главы государства, уже проведено порядка 150 мероприятий, совещаний, отраслевых форумов.

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kremlin.ru

Матвей Константинов
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