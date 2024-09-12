Путин заявил Ван И, что РФ и КНР отстаивают принципы справедливого миропорядка

Президент России Владимир Путин прямо сейчас проводит встречу с министром иностранных дел КНР Ван И, сообщили в Кремле. Глава государства отметил, что отношения между нашими странами носят взаимовыгодный и равноправный характер.

«Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран Глобального Юга мирового большинства, в чём можно было бы в очередной раз убедиться на саммите БРИКС», — добавил российский лидер.

К слову, уже 2 октября Москва и Пекин отметят 75-летний юбилей установления дипломатических связей между нашими государствами, отметив Путин. По словам президента, отношения России и Китая развиваются успешно во всех сферах.