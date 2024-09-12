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12 сентября, 08:51

Путин: План председательства России в БРИКС выполнен более чем 70%

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия выполнила план председательства в БРИКС уже более чем на 70%. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с высокими представителями государств объединения и «БРИКС плюс».

«Проведено порядка 150 мероприятий, совещаний, отраслевых форумов, состоялось большинство экспертных и министерских встреч», — сказал он.

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Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург для встречи с представителями БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Также ранее Life.ru сообщал, что министр иностранных дел КНР Ван И посетит Санкт-Петербург 11-12 сентября, чтобы поучаствовать в данной встрече.

Мария Любицкая
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