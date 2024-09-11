Вице-премьер Сербии Вулин приедет на саммит БРИКС в Казань
Александар Вулин. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына
Вице-премьер Сербии Александр Вулин примет участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдёт в октябре. Об этом он сам рассказал журналистам.
«Приеду», — сказал Вулин, отвечая на вопрос о своём присутствии на саммите БРИКС.
Напомним, Казань примет саммит БРИКС 22-24 октября. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что председательство нашей страны в объединении пройдёт под девизом «укрепления многосторонности для справедливого глобального развития». К слову, уже 30 стран подали заявки на присоединение к БРИКС.