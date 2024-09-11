Вице-премьер Сербии Вулин приедет на саммит БРИКС в Казань

Вице-премьер Сербии Александр Вулин примет участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдёт в октябре. Об этом он сам рассказал журналистам.

«Приеду», — сказал Вулин, отвечая на вопрос о своём присутствии на саммите БРИКС.