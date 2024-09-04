Вице-премьер Вулин: Сербия не станет членом НАТО и частью антироссийской истерии

Сербия никогда не станет членом НАТО и не присоединится к антироссийской истерии Запада. Об этом заявил вице-премьер балканской республики Александр Вулин во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Сербия, которой руководит [президент] Александр Вучич, никогда не станет членом НАТО, никогда не введёт санкции против РФ и никогда не позволит, чтобы с её территории проводились какие-либо антироссийские операции. Сербия не стала и не станет частью антироссийской истерии», — сказал чиновник.

Вулин отметил, что Белград ценит и уважает Москву, а ВЭФ показывает всю глупость и нереализуемость попыток изолировать нашу страну. По словам вице-премьера, Сербия является не только стратегическим партнёром, но и союзником России, из-за чего Запад оказывает на республику огромное давление.