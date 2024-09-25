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25 сентября, 17:52

«Западня»: Захарова призвала не вестись на уловки Зеленского, предлагающего переговоры

Захарова назвала ложью предложения Запада и Зеленского о «переговорах»

Предложения Зеленского и Запада о мирных переговорах с Россией являются мифом и очередным витком обмана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1». По её словам, все эти предложения встать на путь диалога к реальной жизни не имеют отношения.

«Просто не надо называть переговорами то, что является на самом деле мифом, мифологией, мифотворчеством, каким-то очередным витком обмана, западнёй или ещё чем-то. То, что предлагает Запад, и то, что озвучивает Зеленский в очередной раз, никакими переговорами не является», — отметила дипломат.

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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что считает минимальными шансы на справедливые переговоры Киева с Москвой на основе Устава ООН. Среди главных причин – то, что украинский режим не представляет весь народ страны после евромайдана в 2014 году. По его словам, в верхушке нет представителей Крыма, Донбасса и Новороссии.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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