«Западня»: Захарова призвала не вестись на уловки Зеленского, предлагающего переговоры

Предложения Зеленского и Запада о мирных переговорах с Россией являются мифом и очередным витком обмана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1». По её словам, все эти предложения встать на путь диалога к реальной жизни не имеют отношения.

«Просто не надо называть переговорами то, что является на самом деле мифом, мифологией, мифотворчеством, каким-то очередным витком обмана, западнёй или ещё чем-то. То, что предлагает Запад, и то, что озвучивает Зеленский в очередной раз, никакими переговорами не является», — отметила дипломат.