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23 сентября, 09:35

Эрдоган назвал виновных в срыве переговоров России и Украины в Стамбуле в 2022 году

Эрдоган: Определённые лобби сорвали переговоры по Украине в Стамбуле в 2022 году

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Определённые лобби не захотели, чтобы украинский кризис был уреуглирован в Стамбуле в 2022 году. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на круглом столе в «Турецком доме» в Нью-Йорке.

«Российско-украинская война на глазах у всех превратилась в колоссальную гуманитарную трагедию. Мы прилагали усилия, чтобы достичь справедливого мира с самого начала конфликта и продолжаем этим заниматься», — приводит агентство Anadolu слова турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что переговоры в Стамбуле доказывают активную роль Турции в попытке урегулирования конфликта на Украине. Однако, по его словам, все усилия не привели к желаемому результату, так как некоторые лобби не захотели мира. Турецкий президент уточнил, что Анкара продолжит прикладывать усилия, чтобы завершить конфликт и предотвратить разрушения.

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Последний раунд переговоров между Россией и Украиной прошёл в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились несколько часов. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. Тем временем минувшим летом президент РФ Владимир Путин озвучил чёткие условия для начала мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины и официальной отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные союзы. По мнению главы РФ, проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров.

Дарья Нарыкова
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