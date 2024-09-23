Эрдоган назвал виновных в срыве переговоров России и Украины в Стамбуле в 2022 году

Определённые лобби не захотели, чтобы украинский кризис был уреуглирован в Стамбуле в 2022 году. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на круглом столе в «Турецком доме» в Нью-Йорке.

«Российско-украинская война на глазах у всех превратилась в колоссальную гуманитарную трагедию. Мы прилагали усилия, чтобы достичь справедливого мира с самого начала конфликта и продолжаем этим заниматься», — приводит агентство Anadolu слова турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что переговоры в Стамбуле доказывают активную роль Турции в попытке урегулирования конфликта на Украине. Однако, по его словам, все усилия не привели к желаемому результату, так как некоторые лобби не захотели мира. Турецкий президент уточнил, что Анкара продолжит прикладывать усилия, чтобы завершить конфликт и предотвратить разрушения.