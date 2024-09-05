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5 сентября, 12:30

«Киев будет не против»: Путин послал Западу сигнал о переговорах, заявили в Турции

Аналитик Озер: Путин посла важный сигнал Западу, говоря о переговорах в Стамбуле

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин отметил важность достигнутых в Стамбуле соглашений и тем самым послал Украине и Западу сигнал о возможности возобновления переговоров. Это сообщение в речах лидера заметил турецкий аналитик Энгин Озер.

«Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против этого. Это был месседж Западу», — сказал аналитик в беседе с РИА «Новости».

Помимо того, аналитик заметил позитивную тенденцию в отношениях Турции и России. Желание Анкары вступить в состав БРИКС может говорить и её желании снова сыграть в диалоге посредническую роль. И администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана искренне готова сделать всё возможное для достижения мира, отметил эксперт.

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Напомним, Владимир Путин заявил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия и представители правительства в Киеве согласовали практически все параметры возможного мирного соглашения. Он уверен, при соблюдении всех условий огонь прекратился бы уже давно, и основой нового диалогу могут стать как раз те договорённости.

Николай Рюмин
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