Глава российского МИД Сергей Лавров считает минимальными шансы на справедливые переговоры Киева с Москвой на основе Устава ООН. Среди главных причин – то, что украинский режим не представляет весь народ страны после евромайдана в 2014 году. Точно можно сказать, что в верхушке нет представителей Крыма, Донбасса и Новороссии.

«Так же как колониальные державы не представляли народы африканских, азиатских, латиноамериканских стран, точно так же те, кто пришел к власти на Украине в результате государственного переворота и первым же своим действием сообщил, что будет запрещать русский язык, конечно же, не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию», — указал Лавров в интервью ТАСС.

По словам министра, именно «это не позволяет Западу заставить киевскую власть пойти на справедливые переговоры» с учётом принципов Устава ООН. Он обратил внимание на то, что в документе прописаны права народов на самоопределение и права человека, независимо от пола, расы, языка или религии. Но, как заметил Лавров, нацистский режим и его западные хозяева продавливают пункт Устава ООН о территориальной неприкосновенности, опуская более важный.