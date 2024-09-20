Лавров: Слова Путина о поддержке Харрис на выборах в США были шуткой

Российский лидер Владимир Путин пошутил, сообщив о готовности Москвы поддержать Камалу Харрис на предстоящих президентских выборах в США. Точки в вопросе заявления политика расставил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент России Владимир Владимирович Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегает к шуткам во время своих выступлений и интервью», — отметил глава МИД в интервью Sky News Arabia.