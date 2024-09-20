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20 сентября, 20:06

Лавров: Слова Путина о поддержке Харрис на выборах в США были шуткой

Российский лидер Владимир Путин пошутил, сообщив о готовности Москвы поддержать Камалу Харрис на предстоящих президентских выборах в США. Точки в вопросе заявления политика расставил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент России Владимир Владимирович Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегает к шуткам во время своих выступлений и интервью», — отметил глава МИД в интервью Sky News Arabia.

Дипломат подчеркнул, что для Путина очевидно существование в Штатах так называемого «глубинного государства», которое де-факто управляет страной. Эта «политическая машина» продолжит работу вне зависимости от исхода президентских выборов в США.

Путин поставил США в неудобное положение заявлением о поддержке Харрис
Путин поставил США в неудобное положение заявлением о поддержке Харрис

Слова о поддержке Харрис Путин произнёс 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума. Глава государства сыронизировал, что у вице-президента США заразительный смех, а значит, у неё всё хорошо, и в случае победы она не станет вводить новые санкции. Дональд Трамп не понял шутки российского лидера, а миллиардер Илон Маск счёл этот случай интересным.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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