Путин поставил США в неудобное положение заявлением о поддержке Харрис

России безразлично, кто станет новой главой Белого дома – Дональд Трамп или Камала Харрис. Такое мнение высказал отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис в своём блоге на YouTube после того, как президент России Владимир Путин заявил о поддержке вице-президента США, кандидата от демократов Камалы Харрис.

«Они таким образом намекают, что им всё равно, кто будет президентом Соединенных Штатов», — сказал офицер.

Дэвиса не исключает, что второй кандидат в президенты США Дональд Трамп является более предпочтительной фигурой для Москвы. Всё потому, что он не раз говорил о готовности устранить конфликт на Украине. Однако, по его мнению, Путин решил поддержать Харрис.