Путин поставил США в неудобное положение заявлением о поддержке Харрис
Офицер Дэвис: Путин намекнул, что РФ всё равно на выборы в США
Владимир Путин и Камала Харрис. Обложка © Life.ru / X / KamalaHarris
России безразлично, кто станет новой главой Белого дома – Дональд Трамп или Камала Харрис. Такое мнение высказал отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис в своём блоге на YouTube после того, как президент России Владимир Путин заявил о поддержке вице-президента США, кандидата от демократов Камалы Харрис.
«Они таким образом намекают, что им всё равно, кто будет президентом Соединенных Штатов», — сказал офицер.
Дэвиса не исключает, что второй кандидат в президенты США Дональд Трамп является более предпочтительной фигурой для Москвы. Всё потому, что он не раз говорил о готовности устранить конфликт на Украине. Однако, по его мнению, Путин решил поддержать Харрис.
«Они не воспринимают нас всерьёз, это ставит нас в неудобное положение», — резюмировал офицер.
Напомним, 5 сентября Путин, на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), выразил надежду, что Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в США не станет ужесточать санкционную политику против России. Глава государства также отметил её заразительный смех, который свидетельствует о том, что у Харрис всё хорошо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после слов Путина призвал всех влюбиться в заразительный смех Харрис, а физиогномист в разговоре с Life.ru раскрыл секрет вице-президента США.