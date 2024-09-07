Разведка США не нашла фактов вмешательства в выборы, но всё равно прошлась по России

В преддверии выборов президента США разведывательные службы страны сообщают, что иностранных агентов, стремящихся непосредственно вмешаться в выборный процесс, не обнаружено. Однако, как сообщил журналистам представитель американской разведки, существует попытка воздействия со стороны внешних сил.

По словам чиновника, фактов попыток воздействия на ход выборов 2024 года не выявлено. Вместо этого, внешние силы, такие как Россия, Иран и Китай, якобы сосредоточены на том, чтобы «повлиять» на общественное мнение и поддержать определённых кандидатов.

Особое внимание было уделено России, которую в разведке считают самой активной угрозой. Представители разведки заявляют, что целью РФ является ослабление позиций США и их поддержки Украины.