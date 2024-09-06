Песков: В США могут перестать использовать РФ во внутриполитической борьбе

В Кремле верят, что однажды США перестанут использовать РФ во внутренней политической борьбе, тем самым нанося урон двусторонним отношениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Может быть и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы», — сказал Песков.