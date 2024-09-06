Песков: В США могут перестать использовать РФ во внутриполитической борьбе
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле верят, что однажды США перестанут использовать РФ во внутренней политической борьбе, тем самым нанося урон двусторонним отношениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Может быть и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы», — сказал Песков.
Ранее Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ВЭФ понадеялся, что вице-президент США Камала Харрис в случае победы на ноябрьских выборах не будет ужесточать санкции против России. Глава государства также отметил заразительный смех кандидата от демократов. Белый дом неадекватно отреагировал на это.