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6 сентября, 15:09

Песков: В США могут перестать использовать РФ во внутриполитической борьбе

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В Кремле верят, что однажды США перестанут использовать РФ во внутренней политической борьбе, тем самым нанося урон двусторонним отношениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Может быть и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы», — сказал Песков.

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Ранее Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ВЭФ понадеялся, что вице-президент США Камала Харрис в случае победы на ноябрьских выборах не будет ужесточать санкции против России. Глава государства также отметил заразительный смех кандидата от демократов. Белый дом неадекватно отреагировал на это.

Николай Рюмин
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