В Госдуме раскрыли главный русофобский приём США

США в очередной раз использовали главный русофобский приём, обвинив нашу страну во вмешательстве в выборы. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Депутат также подчеркнул, что американские власти «держат за идиотов» собственных избирателей.

«Я уж думал, в США забыли свой главный русофобский приёмчик — обвинение во вмешательстве в американские выборы. Это непременно должно было произойти, потому что в Соединённых Штатах делали так несколько последних раз, правда, с переменным успехом, пытаясь убедить электорат, что никого хуже русских в мире не существует», — цитирует RT парламентария.