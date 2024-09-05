В Госдуме раскрыли главный русофобский приём США
Депутат Журавлёв: Обвинения РФ во вмешательстве в выборы — русофобский приём США
США в очередной раз использовали главный русофобский приём, обвинив нашу страну во вмешательстве в выборы. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Депутат также подчеркнул, что американские власти «держат за идиотов» собственных избирателей.
«Я уж думал, в США забыли свой главный русофобский приёмчик — обвинение во вмешательстве в американские выборы. Это непременно должно было произойти, потому что в Соединённых Штатах делали так несколько последних раз, правда, с переменным успехом, пытаясь убедить электорат, что никого хуже русских в мире не существует», — цитирует RT парламентария.
Напомним, что ранее в США заподозрили российские СМИ во вмешательстве в выборы. Из-за этого американский Минфин ввёл санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА «Новости» и RT.
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