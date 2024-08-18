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18 августа, 10:35

Политолог оценил шансы НАТО "изгнать" Россию из Балтики

Политолог Журавлёв усомнился, что НАТО попытается вытеснить Россию из Балтики

Если и будут попытки стран НАТО воевать с Россией, то они окажутся нерезультативными. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлёв, комментируя большое интервью Николая Патрушева.

Ранее помощник российского лидера высказался о планах Североатлантического альянса относительно Балтийского моря. По его словам, НАТО хочет лишить Россию выхода к нему, установив над акваторией свой полный контроль. Однако эксперт в интервью 360.ru выразил сомнение, что члены военно-политического блока решатся тягаться с нашей страной.

"И в то, что шведы, финны или прибалты начнут реально воевать, чтобы наши корабли не доходили до Калининграда, я не очень верю", — заявил политолог.

Эксперт напомнил, что силы Балтийского флота надёжно защищают находящуюся на юго-восточном побережье Балтики Калининградскую область.

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Как ранее писал Life.ru, Николай Патрушев подчеркнул, что НАТО вместе со своими новичками Швецией и Финляндией собирается превратить Балтику в своё "внутреннее море", лишив Россию доступа. Кроме того, нашу страну хотят потеснить и на Чёрном море, уверен помощник президента.

Обложка ©

Pixabay / danzig_hamburg

Борис Эльфанд
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