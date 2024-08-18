Политолог оценил шансы НАТО "изгнать" Россию из Балтики

Если и будут попытки стран НАТО воевать с Россией, то они окажутся нерезультативными. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлёв, комментируя большое интервью Николая Патрушева.

Ранее помощник российского лидера высказался о планах Североатлантического альянса относительно Балтийского моря. По его словам, НАТО хочет лишить Россию выхода к нему, установив над акваторией свой полный контроль. Однако эксперт в интервью 360.ru выразил сомнение, что члены военно-политического блока решатся тягаться с нашей страной.

"И в то, что шведы, финны или прибалты начнут реально воевать, чтобы наши корабли не доходили до Калининграда, я не очень верю", — заявил политолог.

Эксперт напомнил, что силы Балтийского флота надёжно защищают находящуюся на юго-восточном побережье Балтики Калининградскую область.