В Европарламенте раскрыли план НАТО по разрушению Украины
Депутат ЕП Уоллес: НАТО при содействии Евросоюза разрушает Украину
Продуманными действиями НАТО уничтожает Украину, а Евросоюз этому только способствует. Данное заявление депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес опубликовал в социальной сети X.
"Разрушение Украины НАТО при бездумной поддержке ЕС неоправданно", — отметил он.
При этом евродепутат напомнил, что и защита киевского режима будет неоправданна, если причастность Украины к подрыву газопровода "Северный поток" всё же подтвердится.
Ранее Life.ru сообщал, что прямо сейчас на Западе царит настоящая неразбериха из-за новостей о потенциальной причастности Украины к подрыву "Северных потоков". Осудили действия во Франции и Германии. Напомним, на днях выяснилось, что немецкая Генпрокуратура считает главным подозреваемым в деле о подрыве "Северных потоков" 44-летнего уроженца Киева Владимира Журавлёва. Ордер на арест мужчины уже выписан, но подрывник успел сбежать из Польши к себе на родину. Западные СМИ выяснили, что Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва "Северных потоков", однако позже его отозвал по требованию ЦРУ. По сведениям инсайдеров газеты, главком ВСУ тогда его ослушался и привёл атаку в исполнение.
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