Продуманными действиями НАТО уничтожает Украину, а Евросоюз этому только способствует. Данное заявление депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес опубликовал в социальной сети X.

При этом евродепутат напомнил, что и защита киевского режима будет неоправданна, если причастность Украины к подрыву газопровода "Северный поток" всё же подтвердится.