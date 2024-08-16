В Германии призвали Киев заплатить за урон от подрыва "Северных потоков"
Депутат Вайдель: Украина должна возмещать ущерб за подрыв "Северных потоков"
Ущерб экономики Германии после подрывов "Северных потоков" должна возмещать Украина. Об этом заявила сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"За экономический ущерб нашей стране из-за подрывов "Северных потоков" по, видимо, приказу Зеленского, а не Путина, как нам заверяли, должна платить Украина. Любая финансовая поддержка, которая ложится на плечи немецких налогоплательщиков, должна прекратиться", — написала политик на своей странице X.
На материал издания WSJ о причастности Владимира Зеленского к подрыву "Северных потоков" в сентябре 2022 года остро отреагировали и во Франции. Политик Флориан Филиппо заметил, что два года лидер киевского режима обвинял в теракте Россию. А экс-директор Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявлял, что взрывам на газопроводах предшествовала договорённость между Зеленским и польским лидером Анджеем Дудой. К слову, и Варшава, и Киев свою вину отрицают.
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