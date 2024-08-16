В Германии призвали Киев заплатить за урон от подрыва "Северных потоков"

Ущерб экономики Германии после подрывов "Северных потоков" должна возмещать Украина. Об этом заявила сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

"За экономический ущерб нашей стране из-за подрывов "Северных потоков" по, видимо, приказу Зеленского, а не Путина, как нам заверяли, должна платить Украина. Любая финансовая поддержка, которая ложится на плечи немецких налогоплательщиков, должна прекратиться", — написала политик на своей странице X.