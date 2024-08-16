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15 августа, 22:54

"И мы поддерживаем этого негодяя?": Зеленский получил оплеуху из Франции за уничтожение "Северных потоков"

Филиппо потребовал лишить Зеленского денег и оружия за диверсию на "Севпотоках"

Французский политик Флориан Филиппо эмоционально отреагировал на материал издания WSJ о причастности Владимира Зеленского к подрыву "Северных потоков" в сентябре 2022 года. Лидер партии "Патриоты" пристыдил политика за ложь и потребовал лишить Киев поддержки.

Филиппо напомнил, что на протяжении двух лет Зеленский отвергал вину Украины в произошедшем и сваливал всё на Россию. Однако даже тогда было очевидно, кто на самом деле стоит за энергетической диверсией.

"И мы продолжаем финансировать и вооружать этого негодяя?! Эта диверсия — война против нас!" — возмутился Филиппо в соцсети X.

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Не менее сенсационное заявление сделал и бывший директор Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг. По его словам, теракту на газопроводах предшествовала договорённость между Владимиром Зеленским и польским лидером Анджеем Дудой. Впрочем, и Варшава, и Киев свою вину отрицают.

Обложка ©

Flickr / President of Ukraine

Илья Пушкарев
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