Французский политик Флориан Филиппо эмоционально отреагировал на материал издания WSJ о причастности Владимира Зеленского к подрыву "Северных потоков" в сентябре 2022 года. Лидер партии "Патриоты" пристыдил политика за ложь и потребовал лишить Киев поддержки.

Филиппо напомнил, что на протяжении двух лет Зеленский отвергал вину Украины в произошедшем и сваливал всё на Россию. Однако даже тогда было очевидно, кто на самом деле стоит за энергетической диверсией.

"И мы продолжаем финансировать и вооружать этого негодяя?! Эта диверсия — война против нас!" — возмутился Филиппо в соцсети X.