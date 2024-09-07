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6 сентября, 22:24

«Интересно»: Сторонник Трампа Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис

Маску показались интересными слова Путина о поддержке Россией Харрис

Американский бизнесмен и основатель Tesla Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский бизнесмен и основатель Tesla Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский бизнесмен и основатель Tesla Илон Маск не оставил без внимания слова президента России Владимира Путина о поддержке кандидата от демократов на высший государственный пост США Камалы Харрис.

«Интересно», — написал он на странице в социальной сети X, прокомментировав пост одного из пользователей о словах российского лидера.

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Напомним, Владимир Путин 5 сентября заявил, что Россия после ухода Джо Байдена из предвыборной гонки в США поддерживает Харрис. При этом лидер РФ отметил заразительный смех демократа. После этих слов бизнесмен Ким Дотком назвал российского лидера гроссмейстером. Зато Трампу потребовались дополнительные разъяснения.

Оксана Попова
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