«Интересно»: Сторонник Трампа Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис
Маску показались интересными слова Путина о поддержке Россией Харрис
Американский бизнесмен и основатель Tesla Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский бизнесмен и основатель Tesla Илон Маск не оставил без внимания слова президента России Владимира Путина о поддержке кандидата от демократов на высший государственный пост США Камалы Харрис.
«Интересно», — написал он на странице в социальной сети X, прокомментировав пост одного из пользователей о словах российского лидера.
Напомним, Владимир Путин 5 сентября заявил, что Россия после ухода Джо Байдена из предвыборной гонки в США поддерживает Харрис. При этом лидер РФ отметил заразительный смех демократа. После этих слов бизнесмен Ким Дотком назвал российского лидера гроссмейстером. Зато Трампу потребовались дополнительные разъяснения.