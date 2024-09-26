Советские актёры, которые уехали за границу, но Голливуд их не принял
Звёзды СССР мечтали покорить Голливуд, но реальность оказалась жестокой. Life.ru рассказывает, почему Америка не приняла наших актёров.
Уехать в Голливуд — мечта многих актёров. В поисках новых возможностей, славы и признания советские звёзды отправлялись покорять Америку, оставляя за спиной успешные карьеры и армию преданных поклонников. Но далеко не каждому удалось стать новым любимчиком зарубежных продюсеров. Сегодня расскажем о тех, кто пытался найти своё место на Западе, но столкнулся с жестокой реальностью: в Голливуде их встретили не как героев, а как чужаков.
Актриса Наталья Андрейченко — знаменитая Мэри Поппинс
Наталья Андрейченко: почему Голливуд не принял Мэри Поппинс. Фото © ТАСС /Валерий Шарифулин
Наталья Андрейченко — советская звезда, которую знают все, кто хотя бы раз видел фильм «Мэри Поппинс, до свидания!». Она покорила зрителей своим талантом и обаянием, став иконой советского кинематографа. После громкого успеха Андрейченко познакомилась с известным актёром Максимилианом Шеллом и отправилась за ним в Америку. В Голливуде Наталья надеялась повторить свой триумф, но реальность оказалась суровой: эпизодические роли в нескольких сериалах и пара второстепенных проектов не принесли ей той славы, которую она оставила в СССР. После развода с Шеллом актриса вернулась домой, где публика встретила её с распростёртыми объятиями, а фильмы с её участием снова стали хитами.
Актёр Олег Видов — звезда «Всадника без головы»
Олег Видов: как звезда «Всадника без головы» не нашёл успеха в Америке. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян
Олег Видов, знаменитый «Всадник без головы», в 70-х годах был настоящим кумиром советских девушек. Но карьера парня оказалась связана с постоянными скандалами и слухами о том, что его успех — заслуга влиятельных связей бывшей жены. Разочарованный препятствиями на пути к своим мечтам, Видов решился на отъезд. В США он нашёл себя в эпизодических ролях, но настоящего признания так и не добился. Болезни и неудачи преследовали актёра до конца его жизни, а мечты о Голливуде остались нереализованными.
Савелий Крамаров — от «Джентльменов удачи» до «Ивана Васильевича»
Савелий Крамаров: почему «джентльмена удачи» не приняли в Голливуде. Фото © ТАСС / Петр Носов
Савелий Крамаров, звезда «Джентльменов удачи», ещё в СССР хотел уехать за границу. Его увлечение йогой и еврейские корни сделали актёра нежелательной фигурой в советском кино. Через череду препятствий и скандалов, включая личное вмешательство Рональда Рейгана, Крамаров эмигрировал в США. В Голливуде его ждали второстепенные роли в фильмах с Арнольдом Шварценеггером и Робби Уильямсом, но в героя первого плана он так и не превратился. Удача снова отвернулась от него — проблемы со здоровьем оборвали жизнь актёра на пике его второй карьеры.
Галина Логинова — мать звезды, но не звезда
Галина Логинова: мать Миллы Йовович, но не голливудская звезда. Фото © ТАСС /Шеметов Максим
Галина Логинова, сыгравшая роли в советских фильмах, переехала в США ради семьи и дочери Миллы Йовович. Голливуд встретил её не аплодисментами, а отсутствием предложений из-за акцента и языкового барьера. Логинова не смогла вернуться в кино и стала поддерживать карьеру дочери, став её главным наставником. Успех Миллы оказался огромным, но сама Галина так и не смогла покорить иностранный кинематограф.
Елена Коренева — звезда «Романса о влюблённых»
Елена Коренева: любовь и разочарования актрисы в Америке. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Елена Коренева ворвалась в мир советского кино после выхода фильма «Романс о влюблённых». Чувства оказались сильнее амбиций — любовь к американскому преподавателю заставила актрису покинуть страну и уехать в США. Но даже после разрыва отношений и желания вернуться домой советская бюрократия затянула её в бесконечные ожидания визы. На чужбине Елене Кореневой приходилось работать официанткой и довольствоваться мелкими ролями, пока её слава в СССР продолжала жить своей жизнью.
Родион Нахапетов — режиссёр без зрителя
Родион Нахапетов: режиссёр из СССР, которого не принял Голливуд. Фото © ТАСС / Куров Александр
Родион Нахапетов, актёр и режиссёр с яркой карьерой в СССР, отправился в Америку, когда понял, что перспективы на родине иссякают. За океаном он столкнулся с холодным приёмом: его проекты и сценарии не заинтересовали ни одного продюсера. Долгие годы поиска себя привели Нахапетова к нескольким малозаметным фильмам, но успех, который был у него дома, так и не вернулся. В результате он остался между двумя мирами: в одном его ждали, но уже не нуждались, а в другом — не ждали вовсе.
Истории этих актёров напоминают о том, что даже самые яркие звёзды могут потухнуть вдали от родной сцены. Они искали успеха за границей, но Голливуд оказался для них недосягаемым. Вернувшись домой, они увидели, что любовь зрителей на родине не угасла, ведь настоящий триумф — это не красные дорожки и иностранные награды, а преданность тех, кто всегда ценил их талант. Ранее Life.ru рассказывал о 5 актрисах из СССР, которые не были красотками, но их обожала вся страна.
Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Кожевников В. Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания», режиссёр Леонид Квинихидзе, сценарист
Владимир Валуцкий. Памела Линдон Трэверс / Kinopoisk, Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане», режиссёр Александр Птушко, сценарист
Александр Птушко, Игорь Гелейн, Александр Пушкин / Kinopoisk