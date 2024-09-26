Советские актёры, которые уехали за границу, но Голливуд их не принял

Уехать в Голливуд — мечта многих актёров. В поисках новых возможностей, славы и признания советские звёзды отправлялись покорять Америку, оставляя за спиной успешные карьеры и армию преданных поклонников. Но далеко не каждому удалось стать новым любимчиком зарубежных продюсеров. Сегодня расскажем о тех, кто пытался найти своё место на Западе, но столкнулся с жестокой реальностью: в Голливуде их встретили не как героев, а как чужаков.

Актриса Наталья Андрейченко — знаменитая Мэри Поппинс

Наталья Андрейченко: почему Голливуд не принял Мэри Поппинс. Фото © ТАСС /Валерий Шарифулин

Наталья Андрейченко — советская звезда, которую знают все, кто хотя бы раз видел фильм «Мэри Поппинс, до свидания!». Она покорила зрителей своим талантом и обаянием, став иконой советского кинематографа. После громкого успеха Андрейченко познакомилась с известным актёром Максимилианом Шеллом и отправилась за ним в Америку. В Голливуде Наталья надеялась повторить свой триумф, но реальность оказалась суровой: эпизодические роли в нескольких сериалах и пара второстепенных проектов не принесли ей той славы, которую она оставила в СССР. После развода с Шеллом актриса вернулась домой, где публика встретила её с распростёртыми объятиями, а фильмы с её участием снова стали хитами.

Актёр Олег Видов — звезда «Всадника без головы»

Олег Видов: как звезда «Всадника без головы» не нашёл успеха в Америке. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян

Олег Видов, знаменитый «Всадник без головы», в 70-х годах был настоящим кумиром советских девушек. Но карьера парня оказалась связана с постоянными скандалами и слухами о том, что его успех — заслуга влиятельных связей бывшей жены. Разочарованный препятствиями на пути к своим мечтам, Видов решился на отъезд. В США он нашёл себя в эпизодических ролях, но настоящего признания так и не добился. Болезни и неудачи преследовали актёра до конца его жизни, а мечты о Голливуде остались нереализованными.

Савелий Крамаров — от «Джентльменов удачи» до «Ивана Васильевича»

Савелий Крамаров: почему «джентльмена удачи» не приняли в Голливуде. Фото © ТАСС / Петр Носов

Савелий Крамаров, звезда «Джентльменов удачи», ещё в СССР хотел уехать за границу. Его увлечение йогой и еврейские корни сделали актёра нежелательной фигурой в советском кино. Через череду препятствий и скандалов, включая личное вмешательство Рональда Рейгана, Крамаров эмигрировал в США. В Голливуде его ждали второстепенные роли в фильмах с Арнольдом Шварценеггером и Робби Уильямсом, но в героя первого плана он так и не превратился. Удача снова отвернулась от него — проблемы со здоровьем оборвали жизнь актёра на пике его второй карьеры.

Галина Логинова — мать звезды, но не звезда

Галина Логинова: мать Миллы Йовович, но не голливудская звезда. Фото © ТАСС /Шеметов Максим

Галина Логинова, сыгравшая роли в советских фильмах, переехала в США ради семьи и дочери Миллы Йовович. Голливуд встретил её не аплодисментами, а отсутствием предложений из-за акцента и языкового барьера. Логинова не смогла вернуться в кино и стала поддерживать карьеру дочери, став её главным наставником. Успех Миллы оказался огромным, но сама Галина так и не смогла покорить иностранный кинематограф.

Елена Коренева — звезда «Романса о влюблённых»

Елена Коренева: любовь и разочарования актрисы в Америке. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Елена Коренева ворвалась в мир советского кино после выхода фильма «Романс о влюблённых». Чувства оказались сильнее амбиций — любовь к американскому преподавателю заставила актрису покинуть страну и уехать в США. Но даже после разрыва отношений и желания вернуться домой советская бюрократия затянула её в бесконечные ожидания визы. На чужбине Елене Кореневой приходилось работать официанткой и довольствоваться мелкими ролями, пока её слава в СССР продолжала жить своей жизнью.

Родион Нахапетов — режиссёр без зрителя

Родион Нахапетов: режиссёр из СССР, которого не принял Голливуд. Фото © ТАСС / Куров Александр

Родион Нахапетов, актёр и режиссёр с яркой карьерой в СССР, отправился в Америку, когда понял, что перспективы на родине иссякают. За океаном он столкнулся с холодным приёмом: его проекты и сценарии не заинтересовали ни одного продюсера. Долгие годы поиска себя привели Нахапетова к нескольким малозаметным фильмам, но успех, который был у него дома, так и не вернулся. В результате он остался между двумя мирами: в одном его ждали, но уже не нуждались, а в другом — не ждали вовсе.