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26 сентября, 15:00

Тест: Отгадайте 7 советских мультфильмов про школу по одному кадру

Школа — это не только место, где вас научат читать и считать, но и источник вдохновения для культовых мультфильмов! А сколько из них вы помните?

Ах, школа! Место, наполненное смехом, уроками и случайными проказами. Советские мультфильмы мастерски запечатлели суть учебных заведений: они полны юмора и житейских ситуаций. От озорных учеников до мудрых учителей — каждая картина оставляет свой след в сердце зрителя. Удастся ли вам узнать эти классические истории только по одному кадру?

Эти мультфильмы не только развлекали, но и преподавали важные жизненные уроки о дружбе, ответственности и ценности знаний. Всё это идеи из советской системы воспитания — читайте, что у неё нужно позаимствовать в 2024 году. А этот тест многих вернёт в прошлое: вспомните популярные слова из СССР, о которых современная молодёжь даже не слышала.

Тест: Вы кошка или собака по характеру — ответьте на 10 вопросов и узнайте
Тест: Вы кошка или собака по характеру — ответьте на 10 вопросов и узнайте
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Коллаж © Life.ru, фото Freepik / rawpixel.com, © «Опять двойка», режиссёры Евгений Райковский, Борис Степанцев, сценаристы Вадим Коростылёв, Михаил Львовский / Kinopoisk, © Wikipedia / Союзмультфильм, Союзмультфильм

Василиса Тихонова
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