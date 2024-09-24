Тест: Вы кошка или собака по характеру — ответьте на 10 вопросов и узнайте
Кто вы: кошка, развалившаяся на подоконнике, или верный щенок? Этот тест наконец раскроет правду — на основе ваших уникальных особенностей характера.
Жизнь полна сложных решений, но ни одно из них не сравнится с вечным спором: кошка или собака? Первые любят тихие проказы, в то время как вторые — сорвиголовы в животном мире. Так кого вы тайно воплощаете? Ответьте на эти вопросы про привычки, причуды и импульсы, чтобы узнать, стали бы вы гоняться за собственным хвостом или скорее столкнули бы вазу со стола от скуки. Но будьте осторожны: после прохождения вы можете начать неконтролируемо мяукать или лаять.
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