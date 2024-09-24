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24 сентября, 13:30

Тест: Вы кошка или собака по характеру — ответьте на 10 вопросов и узнайте

Кто вы: кошка, развалившаяся на подоконнике, или верный щенок? Этот тест наконец раскроет правду — на основе ваших уникальных особенностей характера.

Жизнь полна сложных решений, но ни одно из них не сравнится с вечным спором: кошка или собака? Первые любят тихие проказы, в то время как вторые — сорвиголовы в животном мире. Так кого вы тайно воплощаете? Ответьте на эти вопросы про привычки, причуды и импульсы, чтобы узнать, стали бы вы гоняться за собственным хвостом или скорее столкнули бы вазу со стола от скуки. Но будьте осторожны: после прохождения вы можете начать неконтролируемо мяукать или лаять.

Теперь, когда вы раскрыли своего внутреннего питомца, взгляните на самые забавные изображения представителей обоих видов. Для любителей собак — 8 смешных коллажей со звёздами и их ушастыми двойниками. Мы также подготовили 15 фотографий толстых котиков до и после того, как они сели на диету. Только посмотрите, какие милашки из них получились!

Сведут с ума любого: 6 самых «разговорчивых» пород кошек, которые не дадут вам покоя
Сведут с ума любого: 6 самых «разговорчивых» пород кошек, которые не дадут вам покоя
Обложка ©

Freepik / benzoix, master1305, bublikhaus, rawpixel.com

Василиса Тихонова
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