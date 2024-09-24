Какие проклятия поджидают прихожан возле храма и как от них защититься: 9 правил

Соборное колдовство считается одним из самых опасных, но действенных методов магии. Однако следует помнить, что любое магическое действие осуждается священнослужителями, уверенными, что колдуна ожидает суровая кара. На Пасху, Рождество, Троицу или на другие церковные праздники у больших соборов можно встретить множество колдунов, борющихся за право первыми войти внутрь. Именно в эти дни ведьмы и маги совершают свои ритуалы, считающиеся наиболее эффективными.

Как рассказывает Life.ru шаман и маг Дмитрий Риг, и в наше время в церкви происходит множество мрачных событий. Как же уберечь себя и случайно не принести домой проклятие или сглаз от чёрных колдунов и ведьм? Избегайте касаться принадлежностей храма — платков, юбок и прочего, что может стать орудием для распространения болезней и проклятий. Не позволяйте никому проходить за вашей спиной, иначе вы рискуете стать жертвой порчи.

Когда вас толкают, не оставайтесь бездействующими — ответьте тем же, тихо произнося: что мне дал, то себе назад забрал. Дмитрий Риг Шаман, маг

Нельзя в церкви передавать из рук в руки, например с последних рядов на первые, деньги, свечи, цветы или другие вещи. «Часто вас просят это сделать, ссылаясь на то, что много людей. И якобы они не могут пройти. Или бабушка сидит на лавочке и не может подойти. Так вот, таким образом на вас могут сделать переклад и скид. А ещё, поставив свечку за другого человека, можно прихватить и его грехи на себя», — рассказывает эзотерик.

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Бывает ещё такое, продолжает шаман, что в церкви под любым предлогом спрашивают ваше имя или имя вашего ребёнка (если он с вами). Но, как предостерегает эксперт, отвечать на такое ни в коем случае нельзя, потому что так делают порчу-переклад.

Не разрешайте, чтобы посетители или служители храма трогали ваши свечи, а тем более гасили их, передвигали и так далее. Также лучше не разрешать зажигать от вашей свечи. Дмитрий Риг Шаман, маг

Если чувствуете на себе чужой недобрый взгляд, продолжает маг, обернитесь, посмотрите этому человеку в точку третьего глаза и тихо трижды скажите: «Гляди, не прогляди: что мне пожелал, то назад себе забрал. Что у меня взял, то всё назад отдал».

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Входить и выходить из храма нужно из центральных дверей, не из боковых, через которые заносят покойника на отпевание. То же самое касается и кладбищ. Когда вы с любой целью идёте в это место — входить нужно только через калитку. «Калитка для живых, ворота для мёртвых!»

Также шаман настоятельно рекомендует ничего в храме и возле него никогда не поднимать, будь то деньги или украшения, даже если не собираетесь себе забирать, а просто хотите передать служителям. Эзотерик напоминает: ничто просто так не лежит возле храма. Всё выброшено с целью переклада.

При выходе из церкви милостыню давать нельзя потому, что вместе с деньгами вы отдадите то, за чем приходили. Дмитрий Риг Шаман, маг

Итак, главные правила посещения церкви

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1. Входя в церковь, скажите про себя: «Со здоровьем пришёл, со здоровьем уйду! Аминь!» Когда уходите, говорите: «Со здоровьем пришёл, со здоровьем ухожу! Аминь!» 2. Не давать поджигать от своей свечи, когда она у вас в руках. 3. Не передавать свечи. 4. Не позволять, чтобы вас обходили по кругу против часовой стрелки. 5. Поставленная вами свеча должна догореть минимум до половины. 6. Не позволять, чтобы вашу свечу в подсвечнике гасили, переставляли, уносили. 7. Не давать вещи (ручку, бумагу) ни в церкви, ни на церковном дворе. 8. Не брать вещей, подарков (даже подержать икону, сумку). 9. Не позволять, чтобы стояли прямо за спиной.