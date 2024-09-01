Православные праздники в сентябре 2024: листаем церковный календарь

В сентябре отмечается 78 православных церковных праздников. Life.ru информирует о постах, днях памяти различных святых и христианских праздниках, которые будут отмечаться в сентябре 2024 года.

Помимо главных праздников каждый сентябрьский день для православного христианина отмечен одним, а то и несколькими церковными событиями. Каждое из них наделено своим сакральным значением и предписывает определенные правила поведения.