Православные праздники в сентябре 2024: листаем церковный календарь
В сентябре отмечается 78 православных церковных праздников. Life.ru информирует о постах, днях памяти различных святых и христианских праздниках, которые будут отмечаться в сентябре 2024 года.
В сентябре в православной традиции отмечаются несколько значимых праздников. Обложка © Life.ru
В первый осенний месяц в календаре Русской православной церкви значатся несколько больших праздников, среди которых Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня.
Помимо главных праздников каждый сентябрьский день для православного христианина отмечен одним, а то и несколькими церковными событиями. Каждое из них наделено своим сакральным значением и предписывает определенные правила поведения.
Великие праздники
Двунадесятые
- 21 сентября ‒ Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник относится к двунадесятым, одним из двенадцати великих церковных праздников. Он называется непереходящим, так как его дата неизменна – 21 сентября. Верующие полагают, что с этого дня начинается новая глава в истории христианства – рождение Иисуса Христа, его крещение, распятие, воскресение и вознесение. Празднование Рождества Пресвятой Богородицы девы Марии впервые началось еще в V веке. Этот праздник имеет особое значение для христиан, так как его воспринимают как "начало спасения всего мира". Рождение девы Марии рассматривается как исполнение пророчества, указывающего на подготовку мира к приходу Спасителя Иисуса Христа.
- 27 сентября ‒ Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, или Крестовоздвижение. События, которым посвящен праздник, произошли спустя 300 лет после описанного в Новом Завете распятия Христа и связаны с легендой об обретении Креста, на котором был распят Иисус. Согласно преданию, царица Елена, мать императора Константина, отправилась в Иерусалим на поиски христианских реликвий. Раскопки велись на месте казни Христа, на Голгофе, где под землей обнаружили три креста. Однако определить, какой из них был крестом Господним, было непросто. По легенде, кресты поочередно подносили к больному, и только прикосновение к настоящей святыне исцелило его. Император Константин распорядился возвести в Иерусалиме храм Воскресения Христова, также известный как храм Гроба Господня. После завершения строительства было решено отмечать праздник Крестовоздвижения. Со временем этот день стал важным событием для христиан по всему миру.
Недвунадесятые
- 11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи. Это один из великих праздников православного календаря, посвященный событию, описанному евангелистами Матфеем (Мф. 14:1–12) и Марком (Мк. 6:14–29). Церковь чтит Иоанна Предтечу выше всех святых после Богоматери. В этот день православные христиане вспоминают о мученической гибели пророка Иоанна Крестителя, который предсказал пришествие Христа и первым назвал его Мессией.
В сентябре отмечается много православных праздников, которые лучше провести в храме. Фото © Life.ru
Церковные посты
Однодневные
- 11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи.
- 27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня.
Православные праздники сентября 2024 года
- 1 сентября, воскресенье: Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников; святителя Питирима, епископа Великопермского.
- 2 сентября, понедельник: пророка Самуила.
- 3 сентября, вторник: апостола от 70-ти Фаддея; мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта; преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита.
- 4 сентября, среда: мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.
- 5 сентября, четверг: отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского).
- 6 сентября, пятница: священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова; перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца; преподобного Арсения Комельского, игумена.
- 7 сентября, суббота: перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила); апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.
- 8 сентября, воскресенье: сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы; мученика Адриана и мученицы Наталии.
- 9 сентября, понедельник: преподобного Пимена Великого; преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.
- 10 сентября, вторник: собор преподобных отцов Киево-Печерских; преподобномучеников Казанских; преподобного Моисея Мурина, иеромонаха; обретение мощей преподобного Иова Почаевского, игумена; преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского.
- 11 сентября, среда: усекновение главы Иоанна Предтечи.
- 12 сентября, четверг: обретение мощей благоверного князя Даниила Московского; святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских; перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского (в схиме Алексия); преподобного Александра Свирского.
- 13 сентября, пятница: положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.
- 14 сентября, суббота: начало индикта – церковное новолетие; преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона, учителя их.
- 15 сентября, воскресенье: мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
- 16 сентября, понедельник: священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия; преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого; блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца.
- 17 сентября, вторник: собор Воронежских святых; обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского; священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы; пророка Моисея Боговидца.
- 18 сентября, среда: пророка Захарии и праведной Елисаветы; преподобномученика Афанасия Брестского, игумена; убиение благоверного князя Глеба (во Святом Крещении Давида).
- 19 сентября, четверг: воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссех); мучеников Евдоксия, Зинона и Макария.
- 20 сентября, пятница: предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы; мученика Созонта Помпеольского (Киликийского); святителя Иоанна, архиепископа Новгородского; преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца; преподобного Серапиона Псковского.
- 21 сентября, суббота: рождество Пресвятой Богородицы; почаевской иконы Божией Матери.
- 22 сентября, воскресенье: попразднство Рождества Пресвятой Богородицы; праведных Богоотец Иоакима и Анны; мученика Севериана Севастийского; преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца; обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
- 23 сентября, понедельник: мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; преподобного Павла Послушливого, Печерского; преподобного Иоасафа Каменского (в миру князя Андрея Вологодского), чудотворца Спасокубенского.
- 24 сентября, вторник: преподобной Феодоры Александрийской Младшей; перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев; преподобного Силуана Афонского.
- 25 сентября, среда: отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы; священномученика Автонома Италийского, епископа; перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского).
- 26 сентября, четверг: предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее); священномученика Корнилия Сотника, епископа.
- 27 сентября, пятница: воздвижение Креста Господня; преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
- 28 сентября, суббота: попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; великомученика Никиты Готфского.
- 29 сентября, воскресенье: великомученицы Евфимии Всехвальной; святителя Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца.
- 30 сентября, понедельник: мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.