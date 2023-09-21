История семьи Девы Марии: Чего категорически нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября по григорианскому календарю (8 сентября по старому стилю) православные христиане отмечают один из самых важных праздников в церковном календаре — Рождество Пресвятой Богородицы. Это событие открывает церковный год и относится к двунадесятым (одним из двенадцати главных) праздникам. Дата торжества фиксированная, в 2023 году она приходится на четверг. Об истории семьи Девы Марии, традициях, приметах и обычаях праздника, о том, что можно и чего нельзя делать в этот день, рассказываем нашим читателям.

Календарь православных церковных праздников на сентябрь 2023 года. Инфографика © LIFE

История семьи Девы Марии в Священном Предании и Евангелиях

Согласно апокрифическому Протоевангелию Иакова, родителями Марии были святой Иоаким и святая Анна. Позднее так учили многие отцы церкви, и это стало неотъемлемой частью Священного Предания. Местом рождения Богородицы считается Иерусалим, по другой версии, Мария родилась в Сепфорисе близ Назарета, в Галилее.

По апокрифическому рассказу, ставшему частью Священного Предания, у благочестивой немолодой семейной пары Иоакима и Анны долгое время не было детей. Супруги подолгу молились о том, чтобы Бог послал им дитя. Иоаким хотел принести Богу жертву в храме, но первосвященник отказал ему на том основании, что он "не создал потомства Израилю". Иоаким удалился в пустыню, а его жена Анна оставалась дома в одиночестве. В это время ей явился ангел, возвестивший, что "Господь внял молитве твоей, ты зачнёшь и родишь, и о потомстве твоём будут говорить во всём мире". Родиться должна была девочка. "Ради Неё благословятся все роды земные. Нареки её Мария", — сказал ангел. В тот же момент видение было и у Иоакима.

Через девять месяцев у супругов родилась девочка, которую по наказу свыше назвали Марией. Протоевангелие Иакова рассказывает о воспитании Марии в обстановке особой ритуальной чистоты и о введении в храм, когда ей исполнилось три года. В храме Марию встретил сам первосвященник. Согласно апокрифу, то был Захария, отец Иоанна Предтечи. По внушению свыше первосвященник ввёл Деву Марию в святая святых, куда из всех людей он сам имел право входить только раз в году. Мария осталась при Иерусалимском храме, где вместе с другими благочестивыми девами изучала Священное Писание, занималась рукоделием и постоянно молилась.

Документальный фильм о земной жизни Богородицы. Видео © YouTube / Студия Неофит

Когда героиня нашего повествования достигла совершеннолетия, она не могла дольше оставаться при храме. Согласно традиции, для неё был избран супруг, уважающий её и призванный её охранять, — престарелый Иосиф Обручник из колена Давида. По другой версии, это произошло по инициативе первосвященника, когда Деве Марии исполнилось 14 лет. Причём Иосифа избрали из числа прочих женихов, так как его посох чудесным образом расцвёл.

Согласно преданию, в доме Иосифа Мария работала над пурпурной пряжей для храмовой занавесы. По другой версии, она в то время читала священную книгу пророка Исаии и, дойдя до слов "Се Дева приимет во чреве и родит Сына…", воскликнула, что была бы счастлива, если бы сподобилась увидеть эту Божию избранницу и быть хотя бы служанкой у неё. Тогда и произошло Благовещение: посланный с небес Богом архангел Гавриил сообщил Марии о грядущем рождении от неё Спасителя — Иисуса Христа.

Однако муж Марии ничего не знал о Благовещении и, узнав о беременности супруги, заподозрил её в измене. Однако не захотел опозорить Марию публичным обвинением и решил "отпустить" её без огласки. Но явившийся Иосифу архангел Гавриил успокоил его, сказав: "Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их". После этого, как повествует евангелист Матфей, "Иосиф принял жену свою, и не знал Её".

Существует и более драматическая апокрифическая версия тех событий. Согласно этой версии, Мария была прилюдно подвергнута испытанию "горькой водой, наводящей проклятие" на неверных жён. Ей удалось пройти испытание, что подтвердило её целомудрие.

После этого Мария некоторое время жила в доме своих родственников, Захарии и Елизаветы. Елизавета уже шестой месяц ожидала рождения Иоанна Крестителя. По возвращении в дом Иосифа Мария вместе с мужем отправилась в Вифлеем, где по требованию римской администрации проходила перепись населения. Так как мест в гостиницах не было, они заночевали в стойлах, где и родился Иисус Христос. Сюда на поклонение чудесному младенцу приходили волхвы из восточных стран. На 40-й день Иисус был принесён в Иерусалимский храм. Спасаясь от избиения младенцев, устроенного царём Иродом, желавшим погубить Иисуса, семья Марии некоторое время скрывалась в Египте, после чего вернулась в Израиль.

В Евангелиях, описывающих жизнь Иисуса Христа, Пресвятая Дева Мария упоминается нечасто. Она присутствовала на браке в Кане Галилейской, была вместе с Сыном в Капернауме. На Голгофе Богородица стояла возле креста. Умирающий Христос поручил свою мать апостолу Иоанну. Согласно Священному Преданию, Богородица присутствовала при вознесении Господнем. После вознесения Дева Мария оставалась в Иерусалиме вместе с другими учениками Христа, ожидая обещанного им схождения Святого Духа; считается, что в день Пятидесятницы Святой Дух сошел и на неё.

Согласно православному преданию, в годы своей земной жизни Дева Мария совершила путешествие на Кипр к Лазарю. По дороге её корабль был бурей прибит к горе Афон, где она проповедовала среди язычников, обращая их в христианство. Отплывая от Афона, Богородица произнесла благословение месту, где сейчас находится крупнейший православный монастырь. Во время своего путешествия Божия Матерь побывала в Эфесе. После этого, по преданию, Дева Мария вернулась в Иерусалим, в котором совершилось успение Богородицы.

История и традиции праздника

Официальное введение праздника Рождества Пресвятой Богородицы историки относят ко временам Византийской империи — VI веку, хотя первые упоминания о нём относятся ко временам ещё более ранним. Первоначально праздник возник в греческой церкви, но очень скоро после этого появился в католичестве. Долгое время он не имел торжественной службы, и лишь в XIV веке папа Григорий XI установил для праздника бдение с постом и особую службу литургии. Также о празднике пишут святители Иоанн Златоуст, Епифан и Августин. А в Палестине существует предание о том, что святая равноапостольная царица Елена построила в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

По православной традиции, торжества в честь Рождества Пресвятой Богородицы продолжаются шесть дней, с 20 (предпразднства) по 25 сентября. Полное название праздника — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 21 сентября во всех православных храмах проходят праздничные литургии в честь рождения Богоматери. Прихожане возносят ей молитвы, благодарят за помощь и просят о покровительстве в будущем.

Богослужение Рождества Богородицы

Как сообщает православный журнал "Фома", самое древнее песнопение праздника — тропарь "Рождество Твое, Богородице Дево". Скорее всего, он был составлен в V–VII веках. Кроме того, в современную службу праздника входят, например, песнопения святителя Андрея Критского (VII век), преподобного Иоанна Дамаскина (VIII век), Константинопольского патриарха Германа (VIII век).

Богослужение в храмах начинается вечером 20 сентября и продолжается до утра следующего дня. На всенощной читаются три фрагмента из Ветхого Завета, объясняющие значение праздника, — видение Иакова, в котором лестница изображает Деву Марию, через которую пришёл Христос (Книга Бытия); о закрытых вратах, символизирующих девство Марии (Книга пророка Иезекиля); о премудрости, построившей дом (Книга притчей Соломона), а также поются тропарь и величание Рождества Богородицы и читаются каноны, посвящённые ей. Утром 21 сентября проходит литургия.

Молитва "Богородице Дево, радуйся". Видео © YouTube/ Мир православия

В этот день читаются следующие молитвы:

— Молитвенные слова о защите детей ("О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом твоим моих чад..."). — Молитва о зачатии ребёнка ("О Всемилосердная, Благая и Истинная Защитнице наша..."). — Тропарь праздника Рождества Пресвятой Богородицы ("Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней..."). — Кондак праздника Рождества Пресвятой Богородицы (глас 4) ("Иоаким и Анна поношения безчадства..."). — Величание Богородице (глас 4) ("Величаем Тя, Пресвятая Дево..."). — Задостойник праздника Рождества Пресвятой Богородицы (глас 8) ("Величай, душе моя, преславное рождество Божия Матере..."). — Молитва первая ("О Пресвятая Владычице, Христа Спасителя нашего Богоизбранная Мати..."). — Молитва вторая ("Преблагословенная Дево Марие, Царице небесе и земли, Твоему чудотворному образу припадающе, умиленно глаголем..."). — Молитва третья ("О Пречистая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице, от неплодове по обетованию рождшаяся...").

Надо ли поститься на Рождество Пресвятой Богородицы

В 2023 году дата приходится на четверг, день не постный. Других постов на праздник не приходится, в это время продолжается осенний мясоед, когда можно есть всё без ограничений, под запрет попадает только чрезмерное употребление алкоголя.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы