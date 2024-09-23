Три знака зодиака, для которых конец сентября будет невыносимо тяжёлым

Вот-вот наступит вторая половина коридора затмений 2024, которая отличается своей жестокостью по отношению ко всем знакам зодиака. Неудивительно, что последние деньки сентября обернутся для некоторых представителей зодиакального круга настоящим испытанием. Кому придётся взять волю в кулак и противостоять невзгодам, Life.ru рассказала астролог Юлия Санна.

Знак зодиака Овен

Знак зодиака Овен: почему в конце сентября гороскоп пророчит страдания. Фото © Life.ru

Эксперт начинает со слов, что у представителей знака зодиака Овен в целом идёт очень тяжёлый месяц. Но под конец у них появится желание уединиться, всех послать. «Могут быть серьёзные переосмысления насчёт своих друзей, желание закрыться от них», — рассказывает астролог. Также Юлия говорит, что у Овнов будут происходить события, которые подтолкнут их к обдумыванию насчёт своего окружения. Точно ли это те люди, которыми вы хотите себя окружить?

Со слов астролога, в конце сентября 2024 года представители знака зодиака Овен попадут под сильное влияние ретроградного Сатурна на Луну, что означает — их эмоциональное состояние будет очень тяжёлым. Особенно сильно оно может повлиять на отношения с детьми, романтическими партнёрами, с которыми Овны в лёгких отношениях, и на творческие проекты. Может наступить выгорание, творческий кризис.

«Важно в это время искать свои ресурсные действия. Что вам прибавит сил в такой трудный период? Транзит Марса идёт по третьему дому, так что советую присмотреться к рукоделию, выплёскиванию своей агрессии (спорт, бокс), короткие поездки. Всё это может придать вам сил», — даёт совет астролог.

Знак зодиака Дева

Знак зодиака Дева и любовный гороскоп на сентябрь 2024. Фото © Life.ru

Под конец месяца Солнце очень близко приблизится к основной планете представителей знака зодиака Дева — Меркурию — и начнёт сжигать её. Что, со слов астролога, может серьёзно сказаться на нервной системе людей. «Очень много тревоги, стресса. Всё это может сильно проявиться в психосоматике. Так что активно следите за здоровьем и, самое главное, за эмоциями, нервами. Не перерабатывайте», — даёт совет астролог.

Луна будет требовать спокойствия, захочется отстранённости, уединения. Чтобы никто не трогал. Носителям знака зодиака Дева стоит послушать свою интуицию и именно так всё сделать под конец сентября 2024 года.

Знак зодиака Лев

Знак зодиака Лев: почему коридор затмений под конец особенно сильно ударит. Фото © Life.ru

Астролог сразу предупреждает носителей знака зодиака Лев: «Будьте очень аккуратны, сильное влияние ретроградного Сатурна на ваш первый дом. Можно свалиться в сильную депрессию, меланхолию. Могут быть сильные скандалы в отношениях, так как будет идти большая перестройка вашей личности».

Также под конец сентября представителям знака зодиака Лев будет непонятно, что от отношений они вообще хотят, что требуют от себя. Что хочется от партнёра и какой вклад они сами могут внести в пару. Астролог обращает внимание Львов и говорит, что так, как было, уже не может продолжаться. «Перемены будут достаточно жёсткие, не все Львы смогут пройти их без потерь. Очень высок шанс разорвать отношения. Ибо влияние Сатурна достаточно грубое, оно требует разом больших изменений и проработок. Не все пары с этим справятся», — обращает внимание астролог.

Также эксперт предупреждает, что у представителей знака зодиака Лев может быть очень много тревоги на фоне денег. Есть вероятность, что появится чрезмерное транжирство или неправильное распределение финансов. Поэтому важно контролировать свои эмоциональные покупки.