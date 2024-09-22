«Юбилей в сумраке»: Разбитому деменцией Брюсу Уиллису предсказали мрачное 70-летие

Знаменитый американский актёр Брюс Уиллис, разбитый тяжёлым недугом — лобно-височной деменцией — всё-таки сможет дожить до своего 70-летия, предположила таролог Марианна Абравитова. Об этом она заявила, комментируя неутешительную статью издания In Touch Weekly об обеспокоенности родственников артиста.

Однако в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что звезду Голливуда ждёт довольно тяжёлый юбилей. Фактически до праздника доживёт физическое тело «крепкого орешка», но не личность, которая уже сейчас находится в состоянии полумрака.

«Надо сказать, что сам юбилей для него пройдёт в сумраке, я не вижу, что это будет состояние, в котором он вместе с семьёй будет сознательно отмечать свой день рождения», — подчеркнула таролог.

По словам эксперта, день юбилея актёра придётся на тёмную сторону Луны, на которой он и будет находиться. Предсказательница полагает, что после 70-летия у звезды останется мало времени.