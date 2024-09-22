«Юбилей в сумраке»: Разбитому деменцией Брюсу Уиллису предсказали мрачное 70-летие
Таролог Абравитова: Вероятно, Брюс Уиллис всё-таки доживет до 70-летия
Брюс Уиллис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency
Знаменитый американский актёр Брюс Уиллис, разбитый тяжёлым недугом — лобно-височной деменцией — всё-таки сможет дожить до своего 70-летия, предположила таролог Марианна Абравитова. Об этом она заявила, комментируя неутешительную статью издания In Touch Weekly об обеспокоенности родственников артиста.
Однако в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что звезду Голливуда ждёт довольно тяжёлый юбилей. Фактически до праздника доживёт физическое тело «крепкого орешка», но не личность, которая уже сейчас находится в состоянии полумрака.
«Надо сказать, что сам юбилей для него пройдёт в сумраке, я не вижу, что это будет состояние, в котором он вместе с семьёй будет сознательно отмечать свой день рождения», — подчеркнула таролог.
По словам эксперта, день юбилея актёра придётся на тёмную сторону Луны, на которой он и будет находиться. Предсказательница полагает, что после 70-летия у звезды останется мало времени.
Напомним, по данным издания In Touch Weekly, семья Брюса Уиллиса опасается, что он не доживёт до юбилея. Отмечается также, что болезнь сильно прогрессировала. К слову, 70 лет звезде должно исполниться 19 марта 2025 года.