Страдающий от деменции Брюс Уиллис снова попал в объектив камер

69-летний голливудский актёр Брюс Уиллис, страдающий от деменции, попал в объективы камер папарацци во время поездки на машине по Лос-Анджелесу. Звезда «Крепкого орешка» умиротворённо улыбался и выглядел безмятежным. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Американский артист ехал со своим другом по «городу ангелов» на переднем пассажирском сиденье. Внешне он казался счастливым и довольным жизнью.

А в начале лета супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис опубликовала у себя в соцсетях очень душевную фотографию с мужем. А ещё она выложила видео, в которым были собраны счастливые моменты в семейном кругу.