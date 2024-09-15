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15 сентября, 12:51

Страдающий от деменции Брюс Уиллис снова попал в объектив камер

Папарацци сняли умиротворённую улыбку Брюса Уиллиса в авто в Лос-Анджелесе

69-летний голливудский актёр Брюс Уиллис, страдающий от деменции, попал в объективы камер папарацци во время поездки на машине по Лос-Анджелесу. Звезда «Крепкого орешка» умиротворённо улыбался и выглядел безмятежным. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Американский артист ехал со своим другом по «городу ангелов» на переднем пассажирском сиденье. Внешне он казался счастливым и довольным жизнью.

В соцсетях высмеяли внешность дочерей Брюса Уиллиса по невероятно нелепой причине
В соцсетях высмеяли внешность дочерей Брюса Уиллиса по невероятно нелепой причине

А в начале лета супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис опубликовала у себя в соцсетях очень душевную фотографию с мужем. А ещё она выложила видео, в которым были собраны счастливые моменты в семейном кругу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Юрий Лысенко
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