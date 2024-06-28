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28 июня, 17:40

Жена погибающего от деменции Брюса Уиллиса выложила нежное фото с ним в свой день рождения

Жена страдающего деменцией Брюса Уиллиса опубликовала его новое фото

Брюс Уиллис с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmahemingwillis

Брюс Уиллис с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmahemingwillis

Модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис показала в своих социальных сетях редкое фото со своим тяжелобольным супругом Брюсом Уиллисом. В честь своего дня рождения она разместила в своём аккаунте видео с тёплыми моментами в кругу семьи и друзей, а также поблагодарила близких за то, что сделали празднование особенным.

Супруга Брюса Уиллиса опубликовала трогательные кадры. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmahemingwillis

В ролике появилась и фотография, где актриса запечатлена со своим мужем. Эмма Хеминг-Уиллис и Брюс Уиллис стоят на ней лицом друг к другу и улыбаются. Модель в красно-белой полосатой футболке и соломенной шляпе, а актёр — в серой футболке и чёрной кепке.

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Эмма Хеминг-Уиллис время от времени публикует фото со своим тяжелобольным супругом. Так, в мае поклонников потрясла фотография сильно исхудавшего голливудского актёра, страдающего деменцией. Поклонники забеспокоились, что Уиллис стал выглядеть гораздо хуже. А ранее психиатр рассказал, как долго Брюс Уиллис сможет прожить с деменцией. Эксперт отметил, что всё будет зависеть от ухода, который получает больной.

Нигина Азамова
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