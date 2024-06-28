Жена погибающего от деменции Брюса Уиллиса выложила нежное фото с ним в свой день рождения

Модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис показала в своих социальных сетях редкое фото со своим тяжелобольным супругом Брюсом Уиллисом. В честь своего дня рождения она разместила в своём аккаунте видео с тёплыми моментами в кругу семьи и друзей, а также поблагодарила близких за то, что сделали празднование особенным.

Супруга Брюса Уиллиса опубликовала трогательные кадры. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmahemingwillis

В ролике появилась и фотография, где актриса запечатлена со своим мужем. Эмма Хеминг-Уиллис и Брюс Уиллис стоят на ней лицом друг к другу и улыбаются. Модель в красно-белой полосатой футболке и соломенной шляпе, а актёр — в серой футболке и чёрной кепке.