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15 августа, 09:48

В соцсетях высмеяли внешность дочерей Брюса Уиллиса по невероятно нелепой причине

Дочерей Брюса Уиллиса захейтили после танца в TikTok за внешнее сходство с отцом

Брюс Уиллис с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/scoutlaruewillis

Брюс Уиллис с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/scoutlaruewillis

Дочь знаменитого голливудского актёра Брюса Уиллиса 33-летняя Скаут ЛаРу Уиллис презентовала новую песню и сняла под неё вирусный танец в TikTok, в котором приняли участие её звёздная мама Деми Мур и сестры — 35-летня Румер и 30-летняя Таллула. Просмотры пошли вверх, но тут пришли хейтеры с достаточно неожиданной претензией. Они раскритиковали девушек за то, что те... внешне похожи на отца.

Танец Скаут Уиллис с Деми Мур и сёстрами Румер и Таллулой. Видео © TikTok / beverageslut

"Это как будто Брюс Уиллис клонировал себя три раза"; "Я всегда считал, что у двух таких великолепных людей такие непривлекательные дочери. Это потому, что они похожи на своего отца!" — писали злые языки.

ЛаРу Уиллис не стала молчать и ответила на нападки. Девушка объяснила, что ей и её сёстрам, как дочерям знаменитого актёра, не впервой сталкиваться с подобным отношением.

"Людей шокирует, когда мы рассказываем, какие злые комментарии о нас пишут всю жизнь. Говорю это, чтобы подчеркнуть, этот день ничем не отличается от других", — прокомментировала она ситуацию на личной странице в соцсети.

Врач рассказал, как долго Брюс Уиллис сможет прожить с деменцией
Врач рассказал, как долго Брюс Уиллис сможет прожить с деменцией

Напомним, что Брюс Уиллис, запомнившийся миру по главным ролям в "Крепких орешках" и множестве других фильмах, в последние годы страдает от прогрессирующей деменции. Он с трудом говорит, едва узнаёт людей и больше не может играть в кино. Семья и близкие не покинули актёра и нередко выкладывают семейные фотографии с ним. Так, в конце июня его супруга Эмма Хеминг-Уиллис опубликовала милый кадр с мужем, по которому даже может показаться, что актёр в добром здравии и наслаждается жизнью.

Юрий Лысенко
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