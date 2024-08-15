В соцсетях высмеяли внешность дочерей Брюса Уиллиса по невероятно нелепой причине

Дочь знаменитого голливудского актёра Брюса Уиллиса 33-летняя Скаут ЛаРу Уиллис презентовала новую песню и сняла под неё вирусный танец в TikTok, в котором приняли участие её звёздная мама Деми Мур и сестры — 35-летня Румер и 30-летняя Таллула. Просмотры пошли вверх, но тут пришли хейтеры с достаточно неожиданной претензией. Они раскритиковали девушек за то, что те... внешне похожи на отца.

Танец Скаут Уиллис с Деми Мур и сёстрами Румер и Таллулой. Видео © TikTok / beverageslut

"Это как будто Брюс Уиллис клонировал себя три раза"; "Я всегда считал, что у двух таких великолепных людей такие непривлекательные дочери. Это потому, что они похожи на своего отца!" — писали злые языки.

ЛаРу Уиллис не стала молчать и ответила на нападки. Девушка объяснила, что ей и её сёстрам, как дочерям знаменитого актёра, не впервой сталкиваться с подобным отношением.

"Людей шокирует, когда мы рассказываем, какие злые комментарии о нас пишут всю жизнь. Говорю это, чтобы подчеркнуть, этот день ничем не отличается от других", — прокомментировала она ситуацию на личной странице в соцсети.