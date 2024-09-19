Осталось мало времени: Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса поделилась мрачным прогнозом

Родные голливудского актёра Брюса Уиллиса опасаются, что актёру не удастся дожить до своего 70-летия. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники пишет журнал In Touch Weekly.

«Болезнь прогрессировала до такой степени, что его семья беспокоится, что у них может не остаться много времени с Брюсом. Они задаются вопросом, доживёт ли он до своего 70-летия», — говорится в материале.