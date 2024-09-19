Осталось мало времени: Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса поделилась мрачным прогнозом
In Touch Weekly: Родные Брюса Уиллиса боятся, что он не доживёт до юбилея
Брюс Уиллис с семьёй. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brucewillisbw
Родные голливудского актёра Брюса Уиллиса опасаются, что актёру не удастся дожить до своего 70-летия. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники пишет журнал In Touch Weekly.
«Болезнь прогрессировала до такой степени, что его семья беспокоится, что у них может не остаться много времени с Брюсом. Они задаются вопросом, доживёт ли он до своего 70-летия», — говорится в материале.
Напомним, что о страшном диагнозе Брюса Уиллиса — лобно-височная деменция — стало известно в 2022 году. После этого известия актёр прекратил карьеру в кино, а его появления на публике свелись к минимуму, хотя недавно журналистам всё же удалось сделать несколько снимков звезды «Крепкого орешка». Недуг продолжает прогрессировать. 19 марта 2025 года актёру исполнится 70 лет.