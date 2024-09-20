Коридор затмений 2024: почему вторая половина опаснее и что нельзя делать знакам зодиака

Коридором затмений называют промежуток между лунным и солнечным затмением. Как правило, этот период длится около двух недель. Данное астрологическое явление оказывает особое влияние на всех людей, поэтому каждому знаку зодиака нужно быть внимательнее ко всему, что происходит вокруг. В этой статье Life.ru расскажет, почему вторая половина коридора затмений в 2024 году будет самой опасной и что нельзя делать знакам зодиака.

Не начинайте новые проекты

Что нельзя делать во время коридора затмений с 25 сентября по 2 октября 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Коридор затмений — плохое время для любых начинаний, ведь они точно будут обречены на провал. Лучше всего отложить важные дела до более безопасного момента — после 3 октября. Если вы начнёте действовать во вторую половину коридора затмений, то наверняка случатся проблемы. Поэтому стоит выдержать паузу и приступать к работе после солнечного затмения, которое произойдёт 2 октября.

Избегайте серьёзных разговоров

Любые деловые встречи и серьёзные разговоры во время коридора затмений, скорее всего, закончатся неудачей. Дело в том, что в этот период все люди становятся более эмоциональными и агрессивными, поэтому находить общий язык будет достаточно тяжело. Старайтесь избегать разговоров по душам, ведь вы рискуете встретить непонимание и даже неодобрение со стороны собеседника. Лучше всего обсудить важные дела после 2 октября.

Не ссорьтесь с близкими

Ссора во время коридора затмений может привести к серьёзным последствиям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Из-за того, что вторая половина коридора затмений — с 25 сентября по 2 октября — сильно влияет на эмоциональное состояние людей, в этот период возможны частые ссоры, которые могут привести к серьёзному конфликту, способному затянуться на долгие годы. Астрологи считают, что любая ссора в этот период является разрушающей для дальнейших отношений. Также не стоит ругаться с коллегами и даже незнакомыми людьми.

Почему нельзя играть свадьбу в коридор затмений

Ни в коем случае нельзя играть свадьбу с 25 сентября по 2 октября 2024 года, даже если вы хотите просто расписаться. Лучше отложить этот важный шаг и сделать его после коридора затмений. Эксперты утверждают, что заключение брака в этот период может привести к его быстрому разрушению или серьёзным проблемам в семье.

Избегайте дальних путешествий

Сбой техники во время коридора затмений: как обезопасить себя. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Во время второй половины коридора затмений часто происходят необъяснимые вещи. Особенно чувствительна к этому астрологическому явлению техника, которая может давать сбой. Избегайте дальних поездок на машине и тем более отложите полёты на самолётах. По статистике, большое количество катастроф и несчастных случаев происходило именно в периоды коридоров затмений, поэтому не стоит лишний раз рисковать жизнью.

Не соглашайтесь на операции

Конечно, бывают случаи, когда перенести операцию или ждать просто невозможно, однако, если эта процедура является плановой, лучше всего отложить её. Ложиться под нож с 25 сентября до 2 октября не лучшая идея, ведь в это время фарт точно не на стороне людей. Если ваше здоровье позволяет, то все медицинские и даже косметологические вмешательства стоит проводить после 2 октября.