Тест: Волан-де-Морт или Кашпировский — кому принадлежат эти 6 зловещих фраз

И Кашпировский, и лорд Волан-де-Морт умеют обращаться со словами, но их послания — это разные миры: один пытается «исцелить» разум, а другой просто хочет мирового господства (ничего особенного). Теперь ваша задача — сопоставить цитату с правильной таинственной фигурой. Давайте посмотрим, являетесь ли вы мастером распознавания тёмных намерений или же станете жертвой гипноза.

Верите ли вы в тёмную магию, силу самовнушения или волю звёзд, лучше не испытывайте судьбу и подготовьтесь к коридору несчастий: читайте, какие знаки зодиака рискуют потерять всё после лунного затмения. Мы, конечно, не Кашпировские, но в психологии тоже что-то понимаем — выберите более привлекательное лицо, а мы расскажем, чего вы боитесь больше всего.