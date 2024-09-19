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19 сентября, 14:00

Тест: Волан-де-Морт или Кашпировский — кому принадлежат эти 6 зловещих фраз

Один управляет умами, используя лишь взгляд, другой — с помощью тёмной магии. Приготовьтесь окунуться в мир власти, контроля и зловещей мудрости!

И Кашпировский, и лорд Волан-де-Морт умеют обращаться со словами, но их послания — это разные миры: один пытается «исцелить» разум, а другой просто хочет мирового господства (ничего особенного). Теперь ваша задача — сопоставить цитату с правильной таинственной фигурой. Давайте посмотрим, являетесь ли вы мастером распознавания тёмных намерений или же станете жертвой гипноза.

Верите ли вы в тёмную магию, силу самовнушения или волю звёзд, лучше не испытывайте судьбу и подготовьтесь к коридору несчастий: читайте, какие знаки зодиака рискуют потерять всё после лунного затмения. Мы, конечно, не Кашпировские, но в психологии тоже что-то понимаем — выберите более привлекательное лицо, а мы расскажем, чего вы боитесь больше всего.

Тест: Вы точно гомо советикус, если угадаете, что это за штуковины из СССР
Тест: Вы точно гомо советикус, если угадаете, что это за штуковины из СССР
Обложка ©

kashpirovskiy, © "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II" (2011), режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, © Freepik / macrovector

Василиса Тихонова
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